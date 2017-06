FC Viitorul, în fața unei performanțe istorice

FC Viitorul este la 90 de minute de a scrie o pagină de aur în istoria fotbalului constănțean, câștigarea titlului de campioană a României. Sâmbătă, de la ora 20.00, la Ovidiu, pe terenul „Central” din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, FC Viitorul o va întâlni pe CFR Cluj, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, iar acest duel se anunță unul care se va desfășura într-o tensiune maximă. Cum Viitorul va deveni campioană dacă se va impune în duelul cu CFR, indiferent de celelalte rezultate, cuvântul de ordine în tabăra constănțeană este victoria. FCSB și Dinamo așteaptă un pas greșit al Viitorului, care mizează și pe sprijinul fanilor în partida de sâmbătă.

„Nu cred că acest meci se tratează din punctul de vedere al carierei mele de antrenor. Nu credeam că o să ajungem să ne batem pentru a deveni campioni. Am muncit, am luptat pentru victorii şi am arătat că suntem valoroşi. Dacă o să realizăm, o să fie ceva incredibil. Important este că vom participa în Cupele Europene. Trăim nişte momente extraordinare. Întâlnim o echipă puternică, CFR, care este greu de bătut”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului.

Celelalte două întâlniri din ultima etapă a play-off-ului, Fotbal Club FCSB - CS Universitatea Craiova şi Dinamo București - Astra Giurgiu, sunt programate tot sâmbătă seară, de la ora 20.00. Partidele vor fi transmise în direct la Digi Sport și Dolce Sport.

Clasament play-off: 1. FCSB 41p (golaveraj: 12-7), 2. FC VIITORUL 41p (11-8), 3. Dinamo 39p (14-7), 4. CFR 33p (8-13), 5. Craiova 31p (8-11), 6. Astra 26p (9-16).

Dacă Viitorul și FCSB termină la egalitate de puncte, echipa constănțeană va încheia pe prima poziție datorită rezultatelor directe din play-off care îi sunt favorabile, 3-1 și 1-1. În cazul în care Viitorul, FCSB și Dinamo se vor afla la egalitate de puncte, în clasamentul în trei pe prima poziție se va situa Dinamo, care poate deveni campioană și dacă se va afla la egalitate de puncte doar cu FCSB, datorită golaverajului superior.

ALĂTURI DE FC VIITORUL!

Sâmbătă, 13 mai, începând cu ora 18.00, pentru a veni în sprijinul suporterilor și al iubitorilor de fotbal, Primăria Ovidiu pune la dispoziția acestora, pe platoul din fața Centrului Cultural din Ovidiu, un ecran led (6x4 m) pentru a putea viziona și sărbători alături de echipa orașului, FC VIITORUL, performanța deosebită obținută în cadrul Ligii I la fotbal. În cele două ore până la începerea meciului dintre FC Viitorul și CFR Cluj, suporterii vor putea viziona rezumate, faze din meciuri, golurile și jucătorii echipei constănțene din sezonul 2016-2017.

Având în vedere că, indiferent de rezultatul final al partidei de sâmbătă, formația lui Gheorghe Hagi va atinge cea mai mare performanță din istoria fotbalului constănțean, după meci fotbaliștii Viitorului vor socializa alături de fani într-un loc special amenajat în incinta stadionului.

