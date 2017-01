FC Viitorul, în sferturile Cupei Ligii

Primele două partide din optimile de finală ale Cupei Ligii la fotbal s-au disputat vineri. În primul joc, la Bucureşti, pe stadionul “Giuleşti - Valentin Stănescu”, FC Viitorul a eliminat pe FC Botoşani, după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare. După cele 120 de minute de joc, scorul a fost egal, 3-3 (I. Mitriţă 38, Daminuţă 66-pen., Patache 94-autogol / Hadnagy 20, Fulop 72, Acsinte 120), iar la loviturile de departajare Viitorul s-a impus cu 5-3. A doua întâlnire jucată vineri seară, FC Braşov - Astra Giurgiu, a luat sfârşit după închiderea ediţiei.

Programul celorlalte meciuri din optimile de finală ale Cupei Ligii - sâmbătă, ora 18.00: Oţelul Galaţi - Ceahlăul Piatra Neamţ (Look TV), ora 21.00: Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti (Look TV); duminică, ora 18.00: CSMS Iaşi - CFR Cluj (Look TV), ora 21.00: U. Cluj - Petrolul Ploieşti (Look TV); luni, ora 18.00: Gaz Metan Mediaş - Pandurii Tg. Jiu (Look TV), ora 21.00: Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti (Look TV).