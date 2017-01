FC Viitorul, încă o înfrângere în faţa Stelei

Etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal a programat în play-off, sâmbătă seară, pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, confruntarea dintre FC Viitorul şi FC Steaua Bucureşti. Aşa cum s-a întâmplat şi în precedentele dispute din acest sezon, victoria a aparţinut steliştilor, care au câştigat cu scorul de 3-1 (Hamroun 35-pen., Adi Popa 40, N. Stanciu 58 / Fl. Tănase 73). Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a folosit următorii jucători: Pecanha - Benzar, Goulon, Boli, Cr. Ganea (62 Fl. Coman) - R. Marin, I. Filip, De Lucas (46 A. Chiţu) - Nicoliță, I. Hagi (46 Vl. Rusu), Fl. Tănase.

În primul meci din play-off, etapa a 3-a, disputat vineri seară, Astra Giurgiu a dispus de ASA Tg. Mureș, scor 1-0 (Teixeira 51). Ultimul joc din această rundă în play-off, Dinamo București - Pandurii Tg. Jiu, este programat duminică seară, de la ora 20.30. Clasament play-off: 1. Astra 32p (golaveraj: 3-2), 2. FC Steaua 29p (6-2), 3. Pandurii 28p (3-1), 4. Dinamo 26p (1-1), 5. FC Viitorul 24p (2-5), 6. ASA 20p (0-3). Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce formațiile de pe locurile 3 și 4, plus câștigătoarea Cupei României, vor merge în UEFA Europa League.

Rezultate play-out - vineri: CSMS Iași - FC Voluntari 0-1 (Ad. Bălan 10); sâmbătă: FC Botoșani - Concordia Chiajna 0-3 (Milevskyi 8-pen., 70, Obodo 88). Programul meciurilor din play-out - duminică, ora 15.00: CS U. Craiova - ACS Poli Timişoara; luni, ora 18.00: CFR Cluj - Petrolul Ploiești.

Clasament play-out: 1. CSMS Iaşi 22p (2-4), 2. CS U. Craiova 19p (3-1), 3. CFR 18p (4-2), 4. FC Botoşani 17p (2-4), 5. Concordia 16p (4-0), 6. FC Voluntari 16p (2-4), 7. ACS Poli 15p (2-2), 8. Petrolul 4p (1-3). Echipele clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar formația de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.