FC Viitorul începe anul pe terenul lui Dinamo

În etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal, liderul clasamentului, FC Viitorul, va evolua sâmbătă seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), la București, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare. Întâlnirea cu Dinamo București se anunță una dificilă pentru jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi, care au revenit joi seară din Italia, acolo unde s-au pregătit în ultimele zile, la Roma, susținând și un meci amical cu Perugia, câștigat cu scorul de 2-0. După ce și-au încărcat bateriile în Cipru pentru partea a doua a sezonului, fotbaliștii constănțeni sunt pregătiți pentru duelul cu Dinamo, deciși să repete prestațiile din prima parte a sezonului, cu toate că Viitorul s-a despărțit în iarnă de Răzvan Marin și Cătălin Carp.

În partida cu Dinamo, formula probabilă de start a Viitorului ar putea arăta astfel: Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Țîru, Boli, Cr. Ganea - N. Roșu, Dr. Nedelcu, Purece - G. Iancu, Morar, A. Chițu.

VINERI, PRIMELE DOUĂ MECIURI ALE ETAPEI

Programul partidelor - etapa a 22-a - vineri, 3 februarie, ora 17.30: Pandurii Tg. Jiu - CSM Poli Iași, ora 20.30: Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureș; sâmbătă, 4 februarie, ora 14.00: CS Universitatea Craiova - FC Voluntari, ora 20.00: Dinamo București - FC VIITORUL; duminică, 5 februarie, ora 17.30: FC Botoșani - Concordia Chiajna, ora 20.00: CFR Cluj - FC Steaua București; luni, 6 februarie, ora 20.00; ACS Poli Timișoara - Gaz Metan Mediaș. Partidele sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 42p (golaveraj: 29-19), 2. FC Steaua 40p (27-16), 3. Craiova 37p (28-21), 4. Gaz Metan 34p (33-21), 5. Dinamo 32p (33-28), 6. CFR 30p (34-20), 7. Astra 29p (21-25), 8. Botoşani 25p (25-25), 9. Iaşi 25p (22-23), 10. Voluntari 25p (27-29), 11. Pandurii 18p (22-32), 12. Concordia 17p (11-26), 13. ASA 9p (19-33), 14. ACS Poli 8p (21-34). Gaz Metan este penalizată cu trei puncte, CFR și Pandurii, cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

