FC Viitorul începe returul sezonului regulat

După ce a încheiat turul pe ultima treaptă a podiumului, FC Viitorul (locul 3, 23 de puncte) începe luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), a doua parte a sezonului regulat, întâlnind, pe stadionul central al bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, pe FC Voluntari (locul 9, 15 puncte), în etapa a 14-a a Ligii 1. Conform clasamentului, dar și după ce s-au impus în meciul din tur, constănțenii pleacă din postura de mari favoriți, dar managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, este convins că va fi o partidă dificilă. „Este un meci împotriva unei echipe care are un antrenor și jucători cu mare experiență, periculoasă, în special în plan ofensiv. Trebuie să fim atenți și să facem un meci bun, ca să ne gândim la cele trei puncte. Ne dorim victoria și sper să o obținem pentru a ne menține pe aceeași linie. Jucăm pe teren propriu, lumea ne consideră favoriți, dar trebuie să fim serioși și să jucăm foarte bine pentru a câștiga”, a spus Gică Hagi.

Și jucătorii se așteaptă la o replică bună din partea ilfovenilor, dar sunt concentrați cu toții pentru a adăuga încă trei puncte la zestrea din clasament, ceea ce i-ar aduce și mai aproape de calificarea în play-off. „Trecem printr-o perioadă foarte bună, sperăm să câștigăm și meciul cu FC Voluntari și să o ținem tot așa. Va fi un meci frumos, dar greu, pentru că adversarii și-au revenit în ultimele etape. Au jucători buni, cu experiență, care au jucat la nivel înalt. Noi practicăm un fotbal bun, am început să ne cunoaștem și rezultatele arată acest lucru. Luăm meci cu meci, iar la final vom trage linie și vom vedea unde ne clasăm”, a spus mijlocașul Răzvan Marin. „FC Voluntari vine după o victorie importantă și va fi greu, dar ne dorim să luăm cele trei puncte. Vrem să acumulăm cât mai multe puncte și sperăm să facem meciuri bune”, a adăugat atacantul Florinel Coman.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Țîru, Brandan, Boli - R. Marin, Dr. Nedelcu, D. Lopez - A. Chițu, G. Iancu, Fl. Coman.

