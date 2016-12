FC Viitorul întâlneşte o echipă decimată

În ultimul meci de pe teren propriu din actualul sezon, FC Viitorul întâlneşte luni, de la ora 18.00 (în direct la Digisport 1, Dolcesport 1, Look TV) pe ASA Tg. Mureş, în etapa a 9-a din play-off-ul Ligii 1. Fără victorie în faza finală a campionatului, echipa pregătită de Gheorghe Hagi are şansa de a-şi asigura locul 5, mai ales că oaspeţii vor veni la Ovidiu cu o echipă decimată de accidentări şi suspendări. Astfel, antrenorul George Ciorceri nu-i va avea la dispoziţie pe Mutu, Balic, Velayos, M. Constantin, Balaur, toţi accidentaţi, G. Matei, G. Mureşan, Ţucudean, Pârvulescu, toţi suspendaţi, Ramiro Costa, Jazvic, cărora le-a fost reziliate contractele, şi N'Doye, plecat de la echipă. “Este un meci special pentru noi. În urma unei posibile victorii, am putea termina pe locul 5. Avem probleme de lot, dar sunt jucători valoroşi, jucători tineri, care s-au pregătit în ultimele săptămâni alături de prima echipă, şi au un entuziasm şi energie debordante, chiar enervante pentru cei mai în vârstă. Am căutat tineri la echipele a doua şi de juniori pentru a ne pregăti pentru sezonul viitor. Acum, la Constanţa, vor fi în lot cel puţin 6 dintre ei. Sper ca experienţa, alături de entuziasm, să ne dea şanse la victorie”, a spus George Ciorceri. “Noi o să mergem să dăm tot ce avem mai bun din noi. Avem suspendaţi, dar sper ca acest lucru să nu se simtă, să avem o evoluţie bună şi să urcăm pe locul 5. Avem şanse egale la Constanţa, dar trebuie să fim uniţi, pentru că nu avem nimic de pierdut”, a adăugat mijlocaşul Laurenţiu Buş.

