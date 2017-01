FC Viitorul întâlnește Steaua, duminică, la Ovidiu

Debutul în cupele europene nu a fost unul prea fericit pentru FC Viitorul, care a pierdut la scor, 0-5 (S. Mitrović 16, Coulibaly 37, 50, Depoitre 56, Renato Neto 66), joi seară, în fieful belgienilor de la KAA Gent, în prima manșă din turul al treilea preliminar din UEFA Europa League. Lipsa de experiență, dar și absențele francezului Kevin Boli și argentinianului Pablo Brandan și-au pus amprenta asupra evoluției echipei pregătite de Gheorghe Hagi. Decis să nu abordeze partida defensiv, managerul tehnic al grupării de pe litoral și-a pus elevii săi joace în spiritul obișnuit al echipei, căutând să aibă o posesie prelungită și să atace poarta adversă. Drept urmare, în primul sfert de oră, belgienii au fost masați în propria jumătate de teren, descurcându-se greu în fața presingului agresiv făcut de constănțeni. Au venit apoi cele două goluri înscrise cu capul, la faze fixe, de S. Mitrović și Coulibaly, iar situația s-a schimbat. Chiar dacă a continuat să-și facă jocul de pase, FC Viitorul a suferit la finalizare, greșindu-se de fiecare dată pasa decisivă. Ba chiar a avut o dublă ocazie înainte de pauză, când Rinne a respins greu șuturile lui Iancu și R. Marin. Între reprize, jurnaliștii belgieni lăudau prestația constănțenilor, în ciuda scorului de pe tabela de marcaj. „Joacă foarte bine și pasează frumos. Atacanții noștri sunt rudimentari, dar aruncăm mereu mingea în careu, pentru că sunt foarte înalți”, au spus aceștia la unison.

CONSTĂNȚENII NU SE DESCURAJEAZĂ DUPĂ EȘECUL LA DEBUTUL ÎN CUPELE EUROPENE

Din păcate, la reluare, FC Viitorul nu a repetat jocul bun. Trecută la un sistem cu trei fundași, din dorința de a forța pe benzi în căutarea unui gol, defensiva a gafat, iar gazdele au marcat de trei ori, prin Coulibaly, Depoitre și Renato Neto. O înfrângere care anulează orice șansă de calificare în faza următoare, dar care nu a fost primită ca un dezastru în tabăra grupării de pe litoral. Meciul retur va avea loc săptămâna viitoare, joi, 4 august, de la ora 21.15 (în direct la Digi Sport 1 şi Radio România Actualităţi), pe terenul Central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

„Trebuie să facem o analiză, să vedem ce s-a greșit și să creștem pe viitor. Era normal să fim dominați, pentru că am întâlnit o echipă cu mult mai multă experiență, iar după pauză ne-am asumat multe riscuri. Dacă știi să folosești astfel de momente, poți învăța multe. Avem mulți jucători tineri, iar aceasta este o experiență importantă pentru ei”, a spus Gică Hagi. „Ne pare rău, mai ales că am început bine meciul. Au echipă mai experimentată și forță în atac. Nu degeaba au fost campionii Belgiei. Am luat goluri în faze fixe, dar acesta este nivelul și sperăm ca la meciul cu Steaua să spălăm această rușine”, a explicat căpitanul Romario Benzar. „O experiență neplăcută. Nu știu ce ar mai fi de spus. Trebuie să uităm repede acest meci și să ne gândim la cel cu Steaua. Toți suntem vinovați, nu am interpretat cum trebuie să interpretăm jocul și s-a văzut”, a adăugat Aurelian Chițu. La finalul jocului, „Regele” a fost așteptat de mai mulți suporteri la hotelul în care a fost cazată echipa, a acordat autografe și s-a fotografiat cu fanii.

DUMINICĂ, DE LA ORA 20.30, FC VIITORUL - FC STEAUA

Constănțenii au revenit în țară vineri la prânz, avându-l alături și pe fundașul Bogdan Țîru, care și-a revenit după lovitura puternică suferită la cap în min. 79. Scos pe targă, jucătorul Viitorului a fost dus la spital, unde a făcut o serie de investigații, iar după miezul nopții a revenit la hotel.

Elevii lui Gică Hagi pregătesc deja următorul meci, programat duminică, pe teren propriu, de la ora 20.30, în etapa a 2-a a Ligii 1, împotriva vicecampioanei Steaua București. O partidă în care, în ciuda rezultatului de la Gent, în tribunele terenului Central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu sunt așteptați foarte mulți spectatori.

