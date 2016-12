FC Viitorul, învinsă din nou de FC Steaua

Aşteptat cu un interes enorm, derbyul dintre FC Steaua şi FC Viitorul, din etapa a 15-a a Ligii 1, disputat duminică seara, pe “Naţional Arena”, s-a încheiat cu victoria bucureştenilor, scor 2-0 (Boldrin 17-pen., Momcilovic 22), care-şi menţin seria pozitivă în faţa echipei lui Gheorghe Hagi. Constănţenii au început jocul aşa cum promisese managerul tehnic al grupării de pe litoral, cu mult tupeu şi cu dorinţa de a arăta fotbal, iar presingul agresiv efectuat în jumătatea adversă a arătat că au venit să câştige cele trei puncte. Drept urmare, au apărut şi ocaziile la poarta lui Niţă, însă goalkeeperul gazdelor a parat şuturile trimise de Iancu, Chiţu şi Purece. La prima acţiune în careul oaspeţilor, Steaua a obţinut o lovitură de pedeapsă acordată cu mare uşurinţă de George Găman, în urma unei intervenţii neglijente a lui Brandan asupra lui Adi Popa, iar Boldrin a înscris de la punctul cu var. Diferenţa s-a majorat cinci minute mai târziu, Momcilovic reluând din careu mingea respinsă de Rîmniceanu, după o deviere nefericită a lui Hodorogea. Supărat pentru greşeala comisă de Brandan, Hagi a decis să-l schimbe pe argentinian după doar o jumătate de oră de joc, iar FC Viitorul a început cursa pentru a recupera diferenţa. Acelaşi Niţă a ieşit perfect şi a respins din faţa lui Iancu, scăpat singur, apoi s-a opus extraordinar la şutul expediat de „decarul” constănţenilor de la 10 metri, la colţul scurt. Cu două minute înainte de pauză, Purece l-a lovit cu cotul în săritură pe Muniru, umplându-l de sânge, dar centralul nu a acordat nici măcar cartonaş galben.

La reluare, Iancu a rămas la cabine, iar Hagi l-a trimis în avanposturi pe Stoica, mizând pe viteza micuţului atacant şi FC Viitorul a trecut la cârma jocului, încercând să marcheze. Drept urmare, oaspeţii au dominat teritorial, dar nici Coman şi nici Stoica nu au găsit soluţia pentru a înscrie. Mai mult, FC Steaua a avut cea mai mare ocazie din repriza secundă, însă Aganovic a fost blocat în două rânduri în aceeaşi fază, mai întâi de Rîmniceanu, apoi de Ganea. Pe final, constănţenii au continuat să caute golul, dar Niţă s-a opus la lovitura de cap a lui Răzvan Marin şi la şutul expediat de Purece. Drept urmare, FC Viitorul a plecat fără puncte de pe “Naţional Arena” şi a ieşit de pe podiumul clasamentului Ligii 1.

Au evoluat echipele - Steaua (antrenor: Laurenţiu Reghecampf): Niţă - Ov. Popescu, Tamaş, Moke, Momcilovic - Achim (50 Aganovic, 75 Toşca), Muniru (50 Bourceanu), Enache, Boldrin, De Amorim - Ad. Popa; FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Hodorogea, Ţîru, Brandan (34 Cr. Ganea), Boli - R. Marin, Nedelcu, Purece - Chiţu, G. Iancu (46 A. Stoica, 71 Cicâldău), Fl. Coman. Cartonaşe galbene: Tamaş, Bourceanu / Ţîru, Fl. Coman.

BRANDAN, PE “LISTA NEAGRĂ”

La final, Hagi l-a criticat dur pe Brandan pentru greşeala comisă la penalty-ul acordat Stelei. „Am început bine, dar a venit acea greşeală mare a lui Brandan. A fost un fault la Coman, faza a curs, a ajuns în careul nostru, iar un jucător cu mare experienţă a făcut o greşeală gravă care a rupt echilibrul. Este inexplicabil cum Brandan, din fundaş central stânga, a ajuns pe partea dreaptă. L-am schimbat şi i-am comunicat că un jucător cu experienţă trebuie să aducă un plus, iar eu îl văd. Dacă la un jucător mai tânăr se acceptă o greşeală de poziţionare, în cazul acesta este mai greu şi vom vedea ce vom face. Până atunci am avut ocazii mari, dar nu am marcat, le-am dat cadou un penalty şi s-a rupt meciul. Am pus presiune, am recuperat mingi, dar echipa este tânără, nu are experienţă şi învaţă să joace fotbal sub presiune. Am vrut să dăm goluri, dar am ratat din nou ocazii importante”, a declarat managerul tehnic al constănţenilor. “Am avut ocazii, am recuperat foarte multe mingi în jumătatea adversă, dar nu am fost siguri în faţa porţii şi am ratat. Suntem dezamăgiţi pentru că, deşi am făcut un meci bun, am pierdut”, a adăugat căpitanul Bogdan Ţîru.

În celălalt meci disputat duminică, Astra Giurgiu s-a impus, pe teren propriu, cu 2-0 (Teixeira 40, Al. Ioniţă II 52) în faţa celor de la Pandurii Tg. Jiu. Meciul CFR Cluj - FC Botoşani se joacă luni, de la ora 20.30 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV).

Clasament: 1. FC Steaua 33p (golaveraj: 22-10), 2. CS U. Craiova 30p (23-15), 3. Gaz Metan 26p (20-16), 4. FC VIITORUL 26p (18-16), 5. Dinamo 23p (26-17), 6. Botoşani 23p (23-15), 7. CFR 20p (25-12), 8. Pandurii 19p (15-18), 9. Voluntari 18p (21-22), 10. Astra 17p (15-20), 11. Concordia 13p (7-18), 12. Iaşi 12p (13-19), 13. ASA 2p (12-29), 14. ACS Poli 0p (14-27). CFR şi ASA sunt penalizate cu câte şase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

