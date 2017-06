FC Viitorul joacă duminică seară penultima „finală“ pentru titlu

Duminică seară, cu începere de la ora 21.15 (în direct pe Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), FC Viitorul va evolua la Pitești cu CS Universitatea Craiova, în penultima etapă din Liga 1 la fotbal, faza play-off. Rămasă „la mâna ei” în lupta pentru titlul de campioană a României, formația antrenată de Gheorghe Hagi va termina campionatul pe primul loc în cazul unor victorii la Pitești, cu Craiova, și la Ovidiu, cu CFR, în ultima etapă!

Conștientă de importanța partidei contra „juveților”, conducerea FC Viitorul a decis ca deplasarea la Pitești să se facă în „două bucăți”. Echipa a plecat încă de vineri seară din Constanța, iar sâmbătă dimineață s-a antrenat la Centrul de Fotbal al FRF de la Buftea. Fotbaliștii constănțeni au ajuns la Pitești sâmbătă după-amiază, pentru ca la ora meciului cu Craiova să fie cât mai odihniți și concentrați la joc.

„Mult a fost, puțin a rămas! Este final de campionat, jucăm duminică la Pitești și nu avem altă variantă decât să obținem cele trei puncte. Nu are rost să mai vorbesc despre dificultatea sau despre importanța meciului. Trebuie să jucăm inteligent și echilibrat, să jucăm la victorie și să ne impunem. Trebuie să arătăm că suntem buni, că avem valoare și că merităm să devenim campioni ai României”, a declarat Gheorghe Hagi.

Nu vor putea evolua în acest meci Hodorogea, Nedelcu și Rădoi, iar utilizarea lui Morar stă sub semnul întrebării. Formația probabilă a Viitorului arată astfel: Rîmniceanu - Benzar, Țîru, Boli, Cr. Ganea - Vînă, N. Roșu, Purece - A. Chițu, Țucudean, Fl. Coman.

Reamintim că, înaintea ultimelor două etape din play-off-ul Ligii 1 la fotbal, în lupta pentru titlu se mai află doar trei echipe. Dinamo avea două puncte în minus față de Viitorul și FCSB, dar a câștigat sâmbătă seară la Cluj și este în grafic. Trupa lui Contra a trecut pe primul loc, mai are un meci acasă cu Astra și speră ca rivalele să înregistreze măcar o remiză în două partide, bucureștenii având avantajul rezultatelor directe cu Viitorul și fiind la egalitate cu FCSB, din acest punct de vedere. Dacă formațiile bucureștene vor încheia pe primele două locuri ale ierarhiei din play-off, vor fi la egalitate de puncte și vor avea exact același golaveraj general, vom avea meci de baraj pentru stabilirea campioanei!

Rezultatele și programul etapei a 9-a, penultima din play-off:

sâmbătă: CFR Cluj - Dinamo București 0-3 (St. Filip 50, Hanca 87, Bumba 90+7-penalty)

duminică, ora 21.15: CS Universitatea Craiova - FC Viitorul

luni, ora 20.30: Astra Giurgiu - FCSB

Clasament play-off:

1. Dinamo 39p (14-7)

2. FCSB 38p (golaveraj: 11-7)

3. FC VIITORUL 38p (10-8)

4. CFR 33p (8-13)

5. Craiova 31p (8-10)

6. Astra 26p (9-15)

Rezultatele și programul etapei a 9-a din play-out:

vineri: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara 2-1 (Balaur 9, Popadiuc 49 / Pedro Henrique 26-penalty)

vineri: Concordia Chiajna - ASA Tîrgu Mureș 2-0 (Grădinaru 71, M. Cristescu 79)

duminică: FC Botoșani - Gaz Metan Mediaș 0-0

luni, ora 18.00: CSM Poli Iași - Pandurii Tîrgu Jiu

Clasament play-out:

7. Iași 31p (golaveraj: 8-2)

8. Gaz Metan 31p (8-7)

9. Voluntari 30p (12-10)

10. Botoșani 27p (10-7)

11. ACS Poli 22p (9-6)

12. Concordia 20p (6-10)

13. Pandurii 17p (6-11)

14. ASA 13p (3-9)

Toate întâlnirile sunt televizate în direct de posturile Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.