FC Viitorul joacă pentru onoare

Fără victorie după primele șanse runde din play-off, FC Viitorul nu mai are șanse de a mai prinde podiumul Ligii 1 la finalul acestui sezon, dar jucătorii grupării de pe litoral au anunțat că vor lupta pentru onoarea clubului și că speră să obțină primul succes din această fază a campionatului în partida cu Pandurii Tg. Jiu, programată luni seară, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, de la ora 20.30 (în direct la Dolce Sport 1, Digi Sport 1 și Look TV), în etapa a 7-a. „Luptăm pentru onoare. Avem nevoie foarte mult o victorie și, apoi, ne rămân trei meciuri, în care sperăm să adunăm cât mai mult puncte, astfel încât să urcăm în clasament. Trebuie să dovedim că merităm să rămânem aici și să jucăm în cupele europene. De când a început play-off, ne spunem că trebuie să batem pe cineva, dar nu am reușit acest lucru. Suntem motivați, pentru că ne-am făcut mult prea tare de râs. Nu cred că vor mai veni mulți suporteri să ne susțină la meciul cu Pandurii”, a declarat fundașul Robert Hodorogea. „Nu am reușit să câștigăm până acum în play-off, dar sperăm să luăm trei puncte cu Pandurii. Rămân apoi trei etape și vom vedea la final ce va fi”, a adăugat mijlocașul Răzvan Marin.

Managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, nu-i va putea utiliza pe Dragoș Nedelcu, suspendat, Cernat și Goulon, accidentați, dar speră ca tinerii care vor intra pe teren să dea totul și să iasă învingători din disputa cu gorjenii. „Putem pierde un loc dacă mergem pe aceeași linie sau putem urca în clasament un loc sau două, dacă vom câștiga. Din acest punct de vedere ar trebui să existe motivație și orgoliu. Trebuie să ne revenim și să ne batem pentru cele trei puncte, chiar dacă întâlnim adversare puternice. Este o perioadă mai slabă, iar jucătorii trebuie să tragă de ei și să scoată tot ce au mai bun”, a explicat Hagi.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Tordai - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip, Pablo de Lucas - Fl. Tănase, I. Hagi, A. Chițu.

