FC Viitorul, la două victorii de primul său titlu național la seniori

Au mai rămas două etape din play-off-ul Ligii 1 la fotbal și în lupta pentru titlu se mai află doar trei echipe. FC Viitorul, cu 38 de puncte și golaveraj 10-8, FCSB, cu 38 de puncte și golaveraj 11-7, și Dinamo București, cu 36 de puncte și golaveraj 11-7, sunt singurele formații care pot încheia campionatul pe primul loc. Dinamo, cu două puncte în minus, are șanse minime, pentru că trebuie să obțină victorii în ultimele două etape (la Cluj și acasă cu Astra) și să spere că primele două clasate vor face măcar o remiză în două partide.

Mare favorită la titlu, după victoria dinamoviștilor din derby-ul bucureștean, a devenit echipa constănțeană, care nu depinde de rezultatele rivalelor! Trupa lui Gheorghe Hagi „stă la mâna ei”, cum se spune, pentru că în cazul unor victorii la Pitești, cu Craiova, și la Ovidiu, cu CFR, devine în premieră campioană a României, având avantajul rezultatelor directe în disputa cu FCSB. Fosta Steaua mai are de jucat la Giurgiu și acasă cu Craiova, două formații care vor fi cu gândul mai mult la calificarea în finala Cupei României.

„Ne-am dorit să ajungem la mâna noastră, iar acum totul depinde de noi. Trebuie să câștigăm ambele meciuri și vom ieși campioni. Pentru mine ar însemna mult să devin campion cu Viitorul. Sunt aici din vremea când echipa juca în Liga a 3-a, am promovat în Liga a 2-a și apoi în Liga 1, așa că să fiu campion ar însemna un vis devenit realitate. Dar până atunci mai este și trebuie să tratăm cu maximum de seriozitate cele două partide rămase de jucat”, a afirmat vineri, într-o conferință de presă, fundașul Romario Benzar, căpitanul Viitorului.

„Sunt două meciuri normale și nu avem emoții. Suntem la finalul unui campionat lung, oboseala este mare, dar trebuie să uităm de asta și să ne concentrăm cât mai bine ca să câștigăm și în aceste ultime două etape. Sunt convins că nimeni nu se va da la o parte, pentru că punctele sunt importante pentru toate echipele. Cei de la Craiova cu siguranță nu își doresc ca Viitorul să devină campioană pe terenul ei, dar sper ca noi să ieșim învingători din lupta asta în trei”, a opinat atacantul George Țucudean.

Programul meciurilor din etapa a 9-a și penultima a play-off-ului:

sâmbătă, ora 21.15: CFR Cluj - Dinamo București

duminică, ora 21.15: CS Universitatea Craiova - FC Viitorul

luni, ora 20.30: Astra Giurgiu - FCSB

Clasament play-off:

1. FCSB 38p (golaveraj: 11-7)

2. FC VIITORUL 38p (10-8)

3. Dinamo 36p (11-7)

4. CFR 33p (8-10)

5. Craiova 31p (8-10)

6. Astra 26p (9-15)

Programul partidelor din etapa a 9-a a play-out-ului:

vineri, ora 18.00: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara

vineri, ora 20.30: Concordia Chiajna - ASA Tîrgu Mureș

duminică, ora 13.30: FC Botoșani - Gaz Metan Mediaș

luni, ora 18.00: CSM Poli Iași - Pandurii Tg. Jiu

Clasament play-out:

7. Iaşi 31p (golaveraj: 8-2)

8. Gaz Metan 30p (8-7)

9. Voluntari 27p (10-9)

10. Botoşani 26p (10-7)

11. ACS Poli 22p (8-4)

12. Pandurii 17p (6-11)

13. Concordia 17p (4-10)

14. ASA 13p (3-7)

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.