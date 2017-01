FC Viitorul, la prima înfrângere

Etapa a 9-a a Ligii 1 la fotbal a adus prima înfrângere pentru FC Viitorul, formaţia pregătită de Gică Hagi cedând la limită în duelul cu FC Steaua Bucureşti, în meciul disputat aseară, pe Arena Naţională din Bucureşti. Singurul eveniment de consemnat până în minutul 20 al partidei, când s-a produs deschiderea scorului, a fost înlocuirea arbitrului de centru Cătălin Popa (Pitești), care s-a accidentat în minutul 11, cu rezerva Iulian Călin (Ştefăneşti). Iar prima ocazie de gol a Stelei a fost fructificată de mijlocaşul Nicuşor Stanciu, care a executat perfect o lovitură liberă dictată în urma unui fault inutil comis de I. Filip asupra lui Enceanu, astfel că Steaua a intrat la cabine cu avantaj minim. Vlad Achim a fost la un pas de egalare în minutul 31, însă balonul şutat de mijlocaşul Viitorului a trecut puţin pe lângă vinclu, iar N. Stanciu nu l-a putut învinge pe Rîmniceanu în prelungirile primei reprize. Formaţia constănţeană a controlat partea a doua a jocului, dar tabela de marcaj a rămas nemodificată. Mai mult, Gică Hagi a fost trimis în tribună în minutul 68, după ce a solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri pentru intervenţia lui Adi Popa asupra lui Cristi Ganea. Iar arbitrul Iulian Călin nu a văzut nici henţul în careu al lui Varela din minutul 77, fază la care Viitorul a solicitat al doilea penalty. Rezultat final: FC Steaua - FC Viitorul 1-0.

„Am fost mai buni ca ei. Din păcate nu am făcut ceea ce trebuia în ultimii treizeci de metri. Am condus jocul, dar păcat că am pierdut acest meci”, a declarat Gică Hagi, după încheierea partidei.

Au evoluat - Steaua: Niţă - Râpă, Varela (cpt.), Toşca, Guilherme - L. Filip (63 Breeveld), Muniru - Adi Popa, N. Stanciu (53 Tade), Enceanu (73 Carp) - Chipciu; FC Viitorul: Rîmniceanu - Ciupe (68 Nicoliţă), Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, Dr. Nedelcu (75 R. Marin), Vl. Achim - I. Hagi (cpt.), Fl. Tănase (59 A. Chițu), Aganović. Cartonaşe galbene: Chipciu, Adi Popa / Cr. Ganea, Mitrea.