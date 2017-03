FC Viitorul l-a transferat pe Țucudean

Fotbal Club Viitorul, liderul Ligii 1, a anunțat transferul atacantului George Țucudean, care poate îmbrăca tricoul echipei constănțene începând cu partida din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, cu Astra Giurgiu, campioana en titre, programată joia viitoare, la Ovidiu, de la ora 21.00. Țucudean s-a alăturat lotului formației FC Viitorul și a intrat deja în programul de pregătire al echipei de la țărmul mării.

Născut la Arad, la 30 aprilie 1991, Țucudean a semnat un contract cu gruparea condusă de Gheorghe Hagi până în vara anului 2019. Țucudean a mai evoluat în Liga 1 pentru formațiile UT Arad, Dinamo București, Steaua București, ASA Tg. Mureș și Pandurii Tg. Jiu, iar în străinătate a jucat pentru Standard Liege și Charlton Athletic.

„Am ales Viitorul în primul rând pentru proiectul care există aici, pentru că Viitorul vinde bine, iar jucătorii au parte de un antrenor despre care nu pot să zic decât că am auzit cuvinte de laudă și de la foștii jucători. Sper din tot sufletul să pot ajuta Viitorul să câștige titlul în liga întâi. Viitorul este singura echipă care are o idee de joc, indiferent de rezultat, dacă învinge sau pierde. Am observat acest lucru și vreau să fac parte din acest grup. Avem cele mai mari șanse în lupta pentru titlu. Depindem doar de noi”, a declarat Țucudean pentru site-ul oficial al Viitorului.

