FC Viitorul, la un punct distanţă de Liga 1

Sâmbătă, de la ora 11.00, în direct la Digi Sport 1, stadionul “Orăşenesc” din Ovidiu va găzdui partida dintre FC Viitorul Constanţa (liderul Seriei 1, cu 58 de puncte) şi Săgeata Năvodari (ocupanta poziţiei a 4-a în clasament, cu 49p), din ultima etapă a sezonului Ligii a II-a la fotbal. Un meci fără absolut nicio miză pentru năvodăreni, dar cu una extrem de importantă pentru formaţia pregătită de Cătălin Anghel. Un punct ar echivala cu promovarea pe prima scenă a fotbalului pentru Viitorul Constanţa, indiferent de rezultatele celorlalte partide.

„Nu este uşor să joci când depinzi de ultimul meci, dar o astfel de partidă trebuie să ne găsească conectaţi şi concentraţi, pentru că deja se vorbeşte că suntem promovaţi. Mai este un meci şi abia apoi putem vorbi de acest lucru. Trebuie să fim atenţi şi concentraţi două sute la sută. Nu avem voie să facem nicio greşeală. Jucătorii sper să fi învăţat din greşelile de până acum. Trebuie să ne gândim doar la acest meci. Întâlnim o formaţie cu un lot foarte valoros şi care până în urmă cu câteva etape lupta pentru promovare“, a precizat antrenorul Cătălin Anghel. Căpitanul Nicolae Dică consideră că toţi constănţenii ar trebui să fie alături de echipă. „Lumea din Constanţa ar trebui să realizeze că Viitorul va reprezenta oraşul în Liga 1 şi să vină să ne încurajeze. Pentru toată lumea ar fi benefic să promovăm, iar Constanţa să aibă o formaţie în primul eşalon după o pauză de trei ani“, a spus “Dicanio”. De partea cealaltă, este posibil ca tehnicianul Aurel Şunda să mizeze şi pe jucătorii tineri, aşa cum a făcut-o şi în partida cu FCM Bacău. „Un meci pe care din păcate nu îl putem aborda cu efectivul complet. Avem multe indisponibilităţi, din diverse motive. Vezan are piciorul în ghips, Mişelăricu a fost rechemat la Oţelul Galaţi, Nanu are programată nunta, lui Popa şi Chiţu le-au expirat contractele, Bold este răcit, iar Vaştag a acumulat o stare de oboseală după partidele de la naţionala under 19. Este nevoie ca în acest final de campionat să dăm credit şi jucătorilor tineri, să demonstreze că merită să fie o soluţie în campionatul următor“, a precizat antrenorul Săgeţii Năvodari, Aurel Şunda. Echipele probabile - Viitorul: Bolboaşă - Bejan, Larie, Puţanu, L. Turcu - Onicaş, Iacob - Lazăr, N. Dică, Iancu - V. Rusu; Săgeata: Olteanu - Bold, Gheară, Goşa, Toşca, Şamata, Cazan, Apostol, Şicu - Ilin, Borza.