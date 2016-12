FC Viitorul luptă pentru prima victorie din play-off

Fără victorie după primele patru partide din play-off, FC Viitorul are șanse minime să mai urce pe podiumul Ligii 1, dar echipa pregătită de Gheorghe Hagi se agață de orice speranță, iar un succes în duelul cu Dinamo București, din etapa a 5-a, programat luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), la Ovidiu, ar putea să readucă în tabăra grupării de pe litoral visul de a prinde locul secund, care asigură prezența în preliminariile Ligii Campionilor. Constănțenii au însă moralul la pământ, iar accidentările și lipsa de formă a unor jucători importanți fac ca disputa cu elevii lui Mircea Rednic să se anunțe extrem de dificilă. „Va fi un meci bun, pe care ambele echipe vor dori să-l câștige, dar sperăm să fim noi aceia. Întotdeauna, între noi și ei au ieșit partide cu goluri multe. Încercăm încă o dată să ne autodepășim! După meciul de la Târgu Mureș cred că este greu să ne mai gândim la titlu din toate punctele de vedere. Noi ne dorim să urcăm în clasament, pentru că fiecare loc în plus este important. Noi vrem să ajungem acolo sus, dar este foarte greu. Dacă vom câștiga toate cele trei meciuri care urmează pe teren propriu avem o șansă, chiar și la locul secund”, a spus Gică Hagi. „Ne așteptăm la un meci foarte greu, mai ales că au pierdut categoric cu Astra în ultima etapă. Noi avem nevoie neapărat de o victorie, pentru că ducem lipsă în ultima vreme. Mai avem șase meciuri, din care sperăm că vom scoate cât mai multe puncte și vom urca mai sus în clasament”, a adăugat fundașul Robert Hodorogea. „Va fi un joc frumos, între două echipe ofensive. Dacă vom câștiga următoarele trei întâlniri, toate pe teren propriu, ne vom poziționa foarte bine în clasament și vom avea alt moral”, a completat atacantul Florin Tănase.

DESPĂRȚIRE DE NICOLIȚĂ

Managerul tehnic al grupării de pe litoral a anunțat că FC Viitorul a reziliat de comun acord contractul cu Bănel Nicoliță, mijlocașul în vârstă de 31 de ani părăsind duminică formația constănțeană. În plus, pentru meciul de luni, Gică Hagi nu se va putea baza pe Florin Cernat și Vlad Rusu, iar Florin Tănase este incert. „Cernat se pare că are o recidivă, iar Tănase a făcut antrenament, dar încă are probleme la gleznă. Cu Bănel am încheiat conturile, pentru că în vară termina contractul. Nu mai contam pe el și oricum este accidentat. Începem să ne gândim la echipa din sezonul viitor, chiar dacă mai avem șase meciuri din acest campionat. Va fi o perioadă importantă, în care va conta randamentul fiecărui jucător pentru a vedea dacă rămâne alături de noi și în sezonul următor. O să dau prioritate celor care au jucat mai puțin și, în special, celor tineri”, a explicat Hagi.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Tordai - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, Dr. Nedelcu, De Lucas - Fl. Tănase, I. Hagi, A. Chițu.

