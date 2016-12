FC Viitorul merge mai departe în UEFA Youth League

11:06:16 / 22 Octombrie 2015

meciul

Are dreptate.cel care a scris sus comentariu....voi si cand faceti o schimbare il intrebati pe hagi??unde-i personalitatea voastra de antrenor?voi spuneti jucatorilor sa faca ceva..hagi din tribuna.altceva...pe cine sa asculte jucatorii?? chiar asa nu aveti mandrie in voi.ca ati fost fotbalisti?stati catelusi la academie??mai bine antrenor la ostrov.dar cu personalitate..sau la garliciu....decat doar cu numele la academia hagi daca si sora lu hagi da indicatii din tribuna.va dati seama domnilor ce este acolo??o femeie care habar nu are de fotbal.doar ca este sora marelui hagi..da indicatii..o machidoanca care ar trebui sa stea la cratita...