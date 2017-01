FC Viitorul nu mai trage la titlul de campioană

După ce a impresionat prin jocul ofensiv prestat în sezonul regulat, FC Viitorul debutează în play-off-ul Ligii 1 în fieful liderului Astra Giurgiu (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), partida fiind programată sâmbătă, de la ora 20.30. Chiar dacă echipa sa se află la doar trei puncte de primul loc al clasamentului, managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, a șocat vineri, la conferința de presă, anunțând că formația constănțeană nu este candidată la titlu. „Regele” a declarat că în cele zece etape din play-off va folosi jucători tineri și va evalua lotul pentru a vedea ce transferuri trebuie să facă în vară. „Față de celelalte cluburi, noi nu suntem în lupta pentru titlu. Am greșit când am spus acest lucru. Nu suntem pregătiți pentru așa ceva, din toate punctele de vedere. Putem să fim o surpriză și ne vom bate la fiecare meci pentru victorie. Nu cred că jucăm un fotbal atât de bun și că suntem atât de puternici ca să ne batem la titlu. Suntem cea mai frumoasă echipă, nu avem presiune, dar suntem mici și de perspectivă. Tot ce vine pentru noi în play-off este bonus. Nu contează rezultatul, ci atitudinea și cum stăm în teren. O să vedeți mulți copii în echipă”, a spus Hagi, care a anunțat că-l va titulariza între buturi pe Tordai, un portar în vârstă de doar 19 ani. În aceste condiții, obiectivul declarat pentru meciul de la Giurgiu a devenit practicarea unui joc bun. „Vrem să jucăm un fotbal bun, să fim mai buni. Nu vorbim de puncte, dar vreau să avem mentalitate de învingători și să câștigăm la Giurgiu. Astra este omogenă, are jucători cu experiență, însă nu ne este teamă”, a explicat Hagi.

Nici jucătorii nu mai vorbesc deschis despre lupta pentru titlul de campioană. „Noi avem un obiectiv de îndeplinit și sperăm să-l realizăm. Mai multe nu pot să spun, pentru că, în vestiar, avem obiectivele noastre și rămân între noi. La Giurgiu, va fi un meci frumos, cu multe faze de poartă și sperăm ca, de această dată, să câștigăm noi”, a declarat Ianis Hagi. „Ne gândim la titlu, dar luăm meci cu meci și vedem ce o să iasă. O să fie un meci greu, jucăm împotriva echipei de pe primul loc și mergem la Giurgiu cu gândul să nu pierdem”, a adăugat Dragoș Nedelcu.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Tordai - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip, Pablo de Lucas - A. Chițu, I. Hagi, Fl. Tănase.

