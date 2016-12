FC Viitorul nu se gândește la titlul de campioană

Jocul bun și rezultatele înregistrate în prima parte a sezonului au adus FC Viitorul din nou în lupta pentru podiumul Ligii 1, la fel ca în sezonul trecut, iar echipa pregătită de Gheorghe Hagi se apropie de calificarea fără emoții în play-off. Managerul tehnic al grupării de pe litoral a anunțat însă că elevii săi nu au forța de a câștiga titlul de campioană, însă vor lupta să câștige fiecare meci. „Este o conjunctură, un moment bun, dar uitați de titlu. Înseamnă că știm să antrenăm, pentru că și anul trecut am mers bine în lunile octombrie și noiembrie. Facem cam aceleași lucruri pe care le-am făcut atunci și sperăm să adunăm tot atâtea puncte ca în sezonul trecut. Trebuie să rămânem modești și să ne echilibrăm. Nu ne uităm în clasament, luăm fiecare meci în parte, pentru că vrem să creăm o mentalitate de învingător și să câștigăm fiecare meci. Vrem să rămânem sus în clasament, să construim un club frumos și avem un program pe care, dacă-l vom face bine, vom avea satisfacții mari”, a spus Hagi, după succesul obținut marți, pe teren propriu, în confruntarea cu CSM Politehnica Iași, scor 1-0, din etapa a 18-a.

BUGET PENTRU LIGA CAMPIONILOR

Managerul tehnic al constănțenilor consideră că diferența dintre FC Viitorul și Steaua sau Dinamo se face la nivel de tradiție, dar mai ales financiar. De altfel, „Regele” a mărturisit că un buget de 4,5 milioane de euro ar asigura prezenței grupării de pe litoral în Liga Campionilor. „Noi producem fotbal și fotbaliști și vrem să ne batem cu cei mari. O să progresăm dacă suntem ambițioși, dar Steaua și Dinamo sunt echipele mari. Noi, ca să ajungem la acel nivel, avem nevoie de 20 de ani și de bani, iar pe ultimii nu-i prea avem. Când o să am șansa să iau cei mai buni jucători, o să dominăm jocul sută la sută. Nu am buget de achiziții, că, dacă aș avea bani, aș face o echipă și mai frumoasă. Cu 4,5 milioane de euro doar pentru echipa mare, dintre care un milion de euro pentru achiziții, mă duc în Liga Campionilor, pentru că știu să antrenez, să fac jucătorul mai bun. Îi iau pe cei care știu cu mingea, care nu simte presiunea, ci plăcerea de a juca fotbal. De când am preluat echipa, i-am dat alt spirit și de aceea sunt credibil în fața lor. Jucătorii se simt puternici, chiar dacă sunt tineri”, a declarat Hagi.

