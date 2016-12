FC Viitorul, oprită din drumul spre victorie de către arbitri

FC Viitorul Constanţa a abordat cu optimism meciul cu Concordia Chiajna, disputat luni seară, pe stadionul “Farul”, în etapa a 19-a a Ligii 1 la fotbal, încrezătoare că un joc bun îi va aduce şi cele trei puncte vizate. Constănţenii au pregătit tehnic şi tactic cât au putut de bine meciul, iar acest lucru s-a văzut în repriza secundă a partidei, când doar şansa a adus Chiajnei un punct la final. Marea şansă a Concordiei s-a numit însă Teodor Crăciunescu şi Cristian Nica, cei doi arbitri fiind autorii unor gafe impardonabile, care au retezat Viitorului drumul spre un succes meritat. Un gol din ofsaid pentru Concordia şi apoi penalty-ul neacordat pentru Viitorul au cântărit decisiv pentru o echipă alcătuită în marea majoritate din jucători cu vârsta sub 21 de ani.

„La meciul nostru cu Chiajna s-a observat că arbitrii au avut o stare de oboseală. Nica nu a văzut un ofsaid clar, iar Crăciunescu nu a văzut sub ochii săi un henţ clar al lui Ghionea, care s-a aruncat în careu ca un portar. Nu le contest moralitatea celor doi, singura explicaţie este că sunt foarte obosiţi, storşi. Să meargă să-i păcălească pe cei din liga a doua sau liga a treia. Am muncit mult pentru a ajunge aici şi nu vrem ca unii să-şi bată joc de noi. Vom trimite o sesizare la CCA pentru a se analiza aceste erori. Există greşeli, se întâmplă, dar ce au făcut aceştia la Constanţa nu se mai pot numi greşeli. Ce capacitate de a arbitra au aceşti oameni? Noi nu vrem să fim avantajaţi. Vrem doar să fim arbitraţi corect”, a declarat preşedintele Paul Peniu.

REPRIZE DIFERITE CU CHIAJNA. Golul rapid reuşit de Chiajna a dat peste cap orice plan al constănţenilor. Oaspeţii s-au retras în defensivă, iar încercările de a pune în pericol poarta adversă au fost uşor anihilate de jucătorii Concordiei. Actul secund a fost dominat cu autoritate de Viitorul, care a pus în multe rânduri pe picior greşit apărarea adversă, însă meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1. „Două puncte importante pierdute, două reprize diametral opuse. În prima repriză o neatenţie care ne-a costat, o construcţie lentă din om în om, fără schimbare de direcţie de joc. Cu mingi care au mers în centrul terenului, unde adversarii au aglomerat bine. O repriză secundă mult mai bună, aproape de ceea ce vrem să jucăm. Au fost centrări, ocazii, am pus presiune, dar din păcate nu am materializat ocaziile. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, dar îmi pare rău pentru că am fi meritat să câştigăm”, a fost concluzia lui Cătălin Anghel, antrenorul principal al Viitorului.

FĂRĂ VICTORIE DE ŞASE MECIURI. FC Viitorul Constanţa a încheiat anul cu o serie de şase meciuri fără victorie. „Noi am luat deja contact cu prima ligă, avem o presiune, dar toţi jucătorii îi fac faţă. Fiecare s-a obişnuit cu ritmul, intensitatea din prima divizie. Ei trebuie să se gândească doar la ceea ce au de făcut, la nimic altceva. Suntem conştienţi şi că dacă aveam patru-cinci puncte în plus, lupta în retur ar fi fost extraordinară”, consideră antrenorul Viitorului.

Gruparea constănţeană a fost una dintre cele 12 echipe din Liga 1 care au solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal amânarea ultimei etape din acest an. După decizia LPF de a amâna etapa a 20-a, jucătorii Viitorului vor intra în vacanţă pe 15 decembrie, până sâmbătă urmând să aibă loc antrenamente de ieşire din efort. Reunirea lotului este programată pe 14 ianuarie.