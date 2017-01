FC Viitorul poate urca pe primul loc în Liga 1

După un start spectaculos de campionat, FC Viitorul are ocazia să-și consolideze locul pe podium, ba chiar să urce în fruntea clasamentului Ligii 1, cel puțin pentru o zi. Constănțenii și-au propus să obțină cea de-a patra victorie consecutivă în meciul cu ACS Poli Timișoara, programat în această seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), pe teren propriu, în etapa a 8-a. Echipa pregătită de Gică Hagi pleacă din postura de mare favorită în duelul găzduit de terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, ținând cont de faptul că bănățenii sunt nou-promovați și au avut un start de sezon mai slab. Tehnicianul grupării de pe litoral și-a avertizat însă elevii să nu-și privească adversarul de sus, mai ales că aceștia au făcut aceeași greșeală în repriza secundă a partidei de luni, cu Concordia Chiajna, și au riscat să fie egalați pe final. „Au avut ghinion în unele meciuri, dar este început de campionat. Se vede că toate echipele s-a întărit și meciurile sunt echilibrate. Poli a adus jucători de valoare și experimentați. Jucăm al doilea meci acasă la o distanță de patru zile. Trebuie să fim pregătiți și să luăm cele trei puncte”, a declarat Hagi. Din păcate, constănțenii nu pot miza în continuare pe căpitanul Florin Cernat, care are probleme la genunchiul piciorului stâng și va fi apt abia după pauza competițională datorată meciurilor echipei naționale. „Ne lipsește Cernat, dar este bine că reușim să câștigăm. Îl așteptăm să revină”, a spus Hagi, care este convins că suporterii vor veni din nou în număr mare la stadion: „Mizăm pe sprijinul lor, pentru că ne-am obișnuit deja și vrem să le oferim o nouă victorie”.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, Dr. Nedelcu, R. Marin - I. Hagi, Fl. Tănase, Aganovic.