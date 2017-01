FC Viitorul pregătește duelul cu Steaua

Neînvinsă în primele opt etape din actualul sezon al Ligii 1 la fotbal și cu o serie impresionantă de patru victorii consecutive, FC Viitorul dă un examen important duminică, de la ora 21.00, când va întâlni, în deplasare, pe „Arena Națională”, campioana en titre, FC Steaua București, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a. Grație rezultatelor excelente obținute în ultimele jocuri, dar mai ales jocului prestat, elevii lui Gică Hagi sunt extrem de optimiști înaintea duelului cu formația pregătită de Mirel Rădoi. „Suntem mulțumiți de acest debut de campionat, având în vedere că ne aflăm pe podium, dar niciodată nu poți fi mulțumit sută la sută. În acest caz am fi avut maximum de puncte și eram pe primul loc. Sunt opt meciuri în care nu n-am pierdut și moralul este bun înaintea meciul împotriva campioanei, dar trebuie să fim concentrați și să dăm totul pe teren. Mă aștept să jucăm la fel de bine ca și până acum și să venim acasă cu punct sau puncte”, a spus fundașul Bogdan Mitrea.

„Nu am pierdut în cele opt meciuri disputate din acest sezon și am reușit să legăm patru victorii consecutive. Sperăm să o ținem în continuare așa și să rămânem neînvinși cât mai mult timp. Este foarte important că am reușit să înscriu, pentru că un atacant trebuie să marcheze și sper în continuare să-mi ajut echipa la fiecare meci. Mergem să facem un joc cât mai bun și să obținem un rezultat pozitiv. Este important că-i prindem după meciul cu Rosenborg, pentru că vor fi obosiți după o deplasare lungă și grea. Noi trebuie să fim mai proaspeți și să câștigăm meciul”, a adăugat atacantul Florin Tănase, care a marcat de fiecare dată în ultimele patru partide disputate de gruparea de pe litoral.

FĂRĂ CERNAT ȘI BENZAR

Pentru meciul cu Steaua, constănțenii nu-i vor avea la dispoziție pe Florin Cernat și Romario Benzar, ambii accidentați, dar antrenorul Gică Hagi are mai multe variante pentru a-i înlocui, una dintre ele fiind francezul Kevin Boli, care a evoluat pentru echipa secundă în Cupa României, în victoria de marți, scor 3-0, obținută de FC Viitorul II în disputa cu Dunărea Călărași. „Avem și bancă de rezerve, chiar dacă mai există unii jucători care nu sunt încă sută la sută fizic. Boli este un băiat foarte bun, poate juca pe toate posturile din defensivă, are și un nume de rezonanță și sper că o să fie la fel de bun ca unchiul său. Nu a jucat la începutul acestui sezon, ci doar s-a antrenat cu echipa a doua de la Lens, astfel că are nevoie de o perioadă de adaptare și de mai multe meciuri în picioare. Chițu și Nicoliță trebuie să vină și ei la parametri normali, îl așteptăm și pe Țîru să revină după accidentare, iar când își vor reveni toți vom avea un lot foarte bun. Trebuie să muncim, să rămânem cu picioarele pe pământ și să adunăm puncte. Jucăm cu campioana și vrem să facem un meci bun, să marcăm și să ne batem pentru șansa noastră”, a spus Hagi.