FC Viitorul, pregătită înaintea primului meci oficial

Cu doar patru zile rămase până la primul meci oficial din acest an, programat luni, la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), la Giurgiu, cu Astra, în etapa a 20-a a Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul Constanţa încearcă să pună la punct ultimele detalii. Cele două cantonamente din Turcia au oferit multe răspunsuri antrenorului principal Cătălin Anghel în privinţa lotului cu care va aborda ultima parte a sezonului.

„Suntem pregătiţi, am avut un stagiu bun în Turcia, cu meciuri de verificare. La prima etapă din acest an sper să arătăm cât mai bine. Cu excepţia lui Iancu (n.r. - transferat la Steaua), lotul va fi acelaşi. Am avut în pregătire mulţi jucători tineri, cu potenţial, din cadrul Academiei Hagi şi toţi au şansa să intre din primul meci. Pot dovedi că au valoare şi în meciurile oficiale, pentru că în cantonament au demonstrat acest lucru”, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Cel mai experimentat jucător al lotului, Nicolae Dică, consideră că perioada de pregătire a fost bună pentru ca echipa să se prezinte la un nivel ridicat în meciul de la Giurgiu. „Am avut aproximativ o lună de pregătire şi sperăm să începem cu dreptul meciurile oficiale. Se munceşte mult înaintea jocurilor oficiale, pe care toţi le aşteptăm cu mult interes. Practic, pentru aceste partide ne antrenăm şi vrem să arătăm că ne-am pregătit bine”, a spus fostul internaţional. În altă ordine de idei, trei jucători ai Viitorului şi-au sărbătorit, ieri, ziua de naştere. Marius Albu şi Alexandru Lazăr au împlinit 22 de ani, iar juniorul Ionuţ Vînă a ajuns la vârsta majoratului.