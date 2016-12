FC Viitorul, pregătită pentru duelul cu ieșenii

Aflată aproape de a doua calificare consecutivă în play-off, FC Viitorul are șansa de a acumula puncte importante în clasamentul Ligii 1, urmând să susțină două meciuri pe teren propriu la distanță de doar patru zile. Primul este programat marți seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), când constănțenii vor întâlni formația CSM Poli Iași, în etapa a 18-a, pe stadionul central din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Apoi, elevii lui Gheorghe Hagi se vor duela sâmbătă, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), pe aceeași arenă, cu o contracandidată la podium, CS Universitatea Craiova, în etapa a 19-a.

DOUĂ VICTORII

„Obiectivul nostru este clar, să luăm cele trei puncte, dar nu ne va fi ușor, mai ales că cei de la Iași vin după o victorie și au moralul ridicat după o perioadă mai slabă. Avem nevoie de o victorie, pentru că vrem să adunăm cât mai multe puncte în lupta pentru play-off și să ne distanțăm de locul 7. Ne dorim să fim cât mai sus la finalul sezonului regulat, iar dacă am termina pe primul loc, toată lumea s-ar bucura. Sezonul trecut am acumulat o experiență bună, știm unde am greșit și ce avem de făcut pentru a depăși acea performanță”, a spus căpitanul Romario Benzar. „Ieșenii sunt periculoși, se așază bine în teren, dar sperăm să tranșăm întâlnirea în favoarea noastră. O luăm pas cu pas, ne gândim doar la următorul meci și vrem să terminăm cât mai sus în clasament. Avem o echipă foarte bună și cred că merităm să fim în play-off. Nu contează ce fac celelalte echipe, trebuie să ne ajutăm singuri și să obținem cât mai multe puncte”, a adăugat mijlocașul Florin Purece.

Șase puncte în cele două partide ar echivala cu un pas uriaș către play-off, dar managerul tehnic al grupării de pe litoral a mărturisit că strategia este de a lua meci cu meci și a scoate cât mai multe puncte. „Va fi un meci greu, ținând cont că Poli Iași ne-a pus mereu probleme pe teren propriu, dar sper să facem un meci foarte bun și să obținem un rezultat pe măsură. O victorie ar fi fantastică, pentru că am aduna puncte importante. Întâlnim o echipă bine organizată și experimentată, care vine după o victorie cu Universitatea Craiova, dar trebuie să profităm de perioada bună prin care trecem. Jucăm din trei în trei zile și sper să fiu inspirat în alegerea echipei. Ne așteaptă două meciuri grele pe teren propriu la distanță mică, trebuie să fim realiști și să avem drept principal obiectiv câștigarea punctelor, pentru a ne asigura locul în play-off și a sta liniștiți în pauza din iarnă”, a explicat Gheorghe Hagi, care nu-l va avea la dispoziție pe fundașul Robert Hodorogea, accidentat.

