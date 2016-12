FC Viitorul, punct important la Iaşi

Întâlnirea dintre CSMS Politehnica Iaşi şi FC Vitorul, disputată vineri seară, la Iaşi, s-a încheiat nedecis, scor 0-0, la capătul unui duel în care echipa antrenată de Gheorghe Hagi ar fi putut reveni acasă chiar cu toate punctele. Gazdele au irosit cea mai mare ocazie de gol în minutul 49, când Andrei Cristea a trimis mingea în bara transversală a porţii lui Buzbuchi. De cealaltă parte, Grahovac nu a fost păcălit de Răzvan Marin şi Aurelian Chiţu, iar în minutele 68 şi 88 a intervenit salvator la reluările lui Cioablă şi Benzar, ultimul şutând de la mare distanţă.

Au evoluat următoarele formaţii - Poli (antrenor Nicolo Napoli): Grahovac - I. Voicu, Mihalache, Frăsinescu, Ţigănaşu - Bole, Mitic, V. Gheorghe (79 Ciucur), Ștefănescu (66 Târșă) - Piccioni (66 D. Roman) - A. Cristea; Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Buzbuchi - Benzar, Țîru, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, Dr. Nedelcu, Purece (79 I. Filip) - Vînă (46 Casap), A. Chițu (57 Cioablă), Nimely. Cartonaşe galbene: Bole, Ţigănaşu, A. Cristea, Mitic / Vînă, Casap, Cioablă. Meciul a fost arbitrat la centru de Sebastian Colţescu.

Clasament: 1. Dinamo 10p (golaveraj: 9-3), 2. FC Steaua 9p (6-1), 3. CS U. Craiova 9p (7-4), 4. Pandurii 8p (6-3), 5. Iași 7p (6-3), 6. FC VIITORUL 7p (6-6), 7. Botoşani 6p (10-7), 8. Voluntari 6p (9-6), 9. Gaz Metan 6p (5-6), 10. Astra 4p (5-7), 11. Concordia 3p (1-7), 12. CFR -1p (4-4), 13. ASA -6p (3-10), 14. ACS Poli -14p (3-13). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Programul celorlalte partide din etapa a 5-a a Ligii 1 la fotbal - sâmbătă, ora 18.00: ASA Tg Mureș - Concordia Chiajna, ora 21.00: FC Steaua București - Dinamo București; duminică, ora 18.00: FC Voluntari - Pandurii Tg Jiu, ora 20.30: CFR Cluj - Astra Giurgiu; luni, ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - FC Botoșani, ora 21.00: ACS Poli Timișoara - CS Universitatea Craiova. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.