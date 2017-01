FC Viitorul s-a calificat în semifinalele CN de juniori A

Echipa de juniori republicani A a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a câştigat turneul zonal al Campionatului Naţional organizat la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu şi s-a calificat între cele mai bune patru formaţii din ţară. Ieri, în meciul decisiv, tinerii jucători pregătiţi de Cristian Cămui s-au impus, cu 4-0 (2-0), în faţa echipei Astra Ploieşti, prin golurile reuşite de Florin Tănase - în min. 27 (şut de la 20 m), Nikolov - în min. 44 (balon reluat din interiorul careului), Păiuş - în min.70 şi Tiron - în min. 90. Pentru Viitorul au evoluat următorii jucători: Şerban - Soldat, Ţîru, Paraschivoiu, Mitache (60 Eracai) - Nikolov, Muscă (74 Suciu), Tănase (82 Ciochină) - Tiron, Gavra, Vînă (70 Păiuş).

„A fost un turneu greu, dar totul este bine când se termină cu bine. O calificare meritată ţinând cont de cele două victorii. Eşecul din prima zi cu Ceahlăul a venit după 11 luni de invincibilitate. Felicit jucătorii pentru angajament, iar acum sperăm să devenim campioni“, a declarat antrenorul Cristian Cămui. Căpitanul Bogdan Ţîru speră să obţină titul de campion la finalul sezonului. „Am început mai greu cu Ceahlăul, eram mai obosiţi, dar ne-am revenit şi am reuşit să ne calificăm. Vrem să dăm totul la turneul final, să câştigăm fiecare meci şi să devenim campioni. Acesta este obiectivul nostru“, spune fundaşul central al Viitorului care este şi căpitanul naţionalei under 19, completat de colegul său de la juniorii Viitorului, dar şi de la reprezentativa de juniori, Cristian Gavra: „Mă bucur că am marcat şi la acest turneu zonal, dar cel mai important este că a învins echipa. Colegii m-au ajutat mult. Acum urmează ultima fază a campionatului unde sperăm să ne facem jocul şi să câştigăm medaliile de campioni“. Drumul spre semifinale al Viitorului a fost facilitat şi de eşecul suferit în cealaltă partidă disputată ieri de Ceahlăul Piatra Neamţ, 0-1 cu Dinamo Bucureşti. Clasament final: 1. Viitorul 8p (golaveraj: 9-3), 2. Ceahlăul 8p (4-2), 3. Dinamo 8p (4-6), 4. Astra 0p. Clasament în trei: 1. Viitorul 4p (5-3), Ceahlăul 4p (2-1), 3. Dinamo 4p (2-5).

Semifinalele CN de juniori A vor avea loc la Buftea, pe 15 mai, după următorul program: FC Viitorul Constanţa - Pandurii Tg. Jiu (câştigătoarea Grupei D) şi Chindia Tîrgovişte - FC Timişoara. Finalele vor avea loc joi, 17 mai.