FC Viitorul s-a impus clar la Tg. Mureș

După cei doi pași greșiți făcuți în rundele precedente, FC Viitorul a dovedit încă o dată că se numără printre echipele de top din Liga 1 și s-a impus fără probleme în deplasarea de la ASA TG. Mureș, scor 2-0 (R. Marin 24 - pen., Boli 45), în partida disputată vineri, în etapa a 17-a. Constănțenii au dominat întâlnirea încă din start, dar portarul Mingote a amânat deschiderea scorului, după ce a blocat șutul lui Cr. Ganea. Goalkeeperul gazdelor nu a mai putut face nimic în min. 24, când R. Marin a transformat perfect lovitura de la 11 metri acordată după un fault comis de Mendy asupra lui A. Chițu. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a continuat să atace și, după un șut peste poartă expediat de A. Chițu, și-a intrat în rol Nimely, care a irosit două ocazii imense. Mai întâi, a trimis din 6 metri peste transversală, apoi lobul său a fost respins de Mingote. Diferența s-a mărit totuși în ultimul minut al primei reprize, Boli reluând cu capul în urma unei lovituri de colț executate de A. Chițu.

Repriza secundă a debutat cu o nouă oportunitate uriașă pentru Nimely, însă internaționalul liberian, scăpat singur cu Mingote, a trimis în bară. Pentru gazde, prima ocazie importante a venit abia cu un sfert de oră înainte de final, când Rîmniceanu a parat șutul lui Zicu. În ultimele minute, constănțenii nu au mai forțat, fiind mulțumiți de rezultat afișat pe tabela de marcaj.

„Am venit să câștigăm și plecăm acasă cu cele trei puncte. Am și înscris, dar importantă este victorie. Nu ne gândim la titlu, luăm meci cu meci și va fi important ce se va întâmpla în play-off”, a spus fundașul Kevin Boli. „Am făcut una dintre cele mai bune reprize din acest campionat, am plimbat bine mingea, ne-am creat ocazii și am marcat de două ori. Repriza a doua a fost confuză, am avut doar ocazia mare a lui Nimely. Sunt fericit că am câștigat cele trei puncte, era important să obținem un rezultat bun. Vrem să acumulăm puncte și să rămânem sus”, a declarat Hagi.

Au evoluat echipele -ASA Tg. Mureș (antrenor Dan Alexa): Mingote - G. Matei, Cordoş (46 Kuku), Dobrosavlevici, Mendy - Zicu, Iacobovici, M. Constantin, Deaconu (46 Candrea) - Vl. Morar, Surdu (68 Petriș); Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, K. Boli, Ţîru, C. Ganea - Carp, R. Marin, D. Lopez (84 D. Rădoi) - Fl. Coman (77 Purece), A. Chiţu (84 Cicâldău), Nimely.

