FC Viitorul se duelează cu revelația sezonului

După o pauză de două săptămâni, datorată meciurilor echipei naționale a României, unde a trimis patru jucători, FC Viitorul reia seria partidelor din Liga 1 cu un meci extrem de important, împotriva revelației actualului sezon, Gaz Metan Mediaș. Întâlnirea este programată luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), pe stadionul central din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 16-a. Cele două formații sunt vecine de clasament, cu același punctaj, dar ardelenii îi devansează pe constănțeni la golaveraj, ocupând ultima treaptă a podiumului. Conștienți că vor avea o misiune dificilă, jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi s-au mobilizat pentru a bifa o nouă victorie, care i-ar aduce și mai aproape de calificarea în play-off. „Este un meci foarte important, de șase puncte. Întâlnim o echipă cu jucători foarte buni, în special în ofensivă, dar pe noi ne interesează să ne facem jocul și să obținem victoria. Ne așteaptă apoi o altă partidă pe care trebuie să o câștigăm, la Târgu Mureș, iar două victorii ne-ar da șanse mari să ne îndeplinim obiectivul, calificarea în play-off. Personal, îmi doresc să depășim performanța din sezonul trecut și cred că, ținând cont de jocul practicat, locul nostru este pe podium”, a spus fundașul Cristian Ganea. „Va fi o partidă dificilă, pentru că întâlnim o echipă bună, dar avem nevoie să jucăm bine și să câștigăm. Nu ne gândim la titlu, vrem să luăm meci cu meci și să scoatem cât mai multe puncte”, a adăugat fundașul francez Kevin Boli.

Pentru partida de luni, FC Viitorul nu se va baza pe fundașul Bogdan Țîru și atacantul Florin Coman, ambii suspendați din cauza cumulului de cartonașe galbene, în timp ce fundașul argentinian Pablo Brandan și-a reziliat zilele trecute contractul cu gruparea de pe litoral. „Ne lipsesc doi jucători importanți, dar avem un lot numeros și cei care îi vor înlocui sper să-și facă treaba la fel de bine. Jucăm împotriva unei echipe pragmatice, foarte bine organizată, cu trei jucători în ofensivă, Llullaku, Eric și Munteanu, care le rezolvă meciurile. Este un joc extrem de important în această luptă la baionetă pentru prezența în play-off, iar rezultatele din această etapă ne-ar avantaja doar dacă am lua cele trei puncte. Nu ne gândim la titlu, luăm meci cu meci și vrem să adunăm puncte, pentru a sta liniștiți în cursa pentru un loc în play-off”, a explicat antrenorul secund Cătălin Anghel.

Echipa probabila de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, Dr. Nedelcu, Purece - A. Chițu, G. Iancu, Cicâldău.

