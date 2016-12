FC Viitorul se gândește la câștigarea Cupei României

Victoria cu scorul de 3-0 (G. Iancu 30, Vînă 61, Purece 66) obținută de FC Viitorul joi seară, pe teren propriu, în optimile de finală ale Cupei României, în confruntarea cu Pandurii Tg. Jiu, a fost un rezultat normal pentru liderul Ligii 1. Chiar dacă oaspeții au deplasat la Ovidiu o echipă lipsită de mulți jucători titulari, Viitorul a luat meciul în serios, iar la final a sărbătorit calificarea în sferturi.

„Nu e ușor în fotbal. Am pregătit meciul ca să fim serioși, să facem un joc foarte bun, chiar dacă adversarul a venit cu o echipă tânără, noi trebuia să ne respectăm și să trecem turul. Îi felicit pe jucători pentru că au fost serioși. Un meci la discreția noastră, o calificare meritată. Orice victorie pentru noi este importantă. Mai punem o cărămidă pentru a avea o mentalitate de învingători. Un test reușit pentru mulți dintre jucători. Am vrut să văd la acest meci și jucători noi”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă.

Managerul tehnic al Viitorului s-a referit și la posibilitatea de a reuși anul viitor primele performanțe la nivelul seniorilor: „E o oportunitate. Dacă tot am ajuns pe primul loc în campionat, de ce să nu ne gândim și la lucrul acesta? Am căpătat experiență, nu este un obiectiv clar, dar există o posibilitate ca și noi să câștigăm Cupei României. Și aceasta, și campionatul. Când ajungi acolo sus... Ne place, ne simțim bine și cred că suntem și puternici”.

În privința transferurilor, Gică Hagi a spus că ușa lor este deschisă pentru orice jucător. „Eu nu am zis că pleacă un anumit jucător. Suntem deschiși la orice. Depinde de ofertă. Vom analiza. Mai ales că noi trăim din asta, producem jucători. Eu trebuie să fiu hunter. Să știu orice jucător, pe cine pot să aduc, dar nu am bani de transferuri. Trebuie să fie liber. Iarna trecută am învățat multe și nu voi mai face greșelile de anul trecut”, a încheiat Gică Hagi.