FC Viitorul se întoarce cu un punct de la Chiajna

FC Viitorul îşi continuă seria bună a rezultatelor în deplasare, terminând la egalitate, scor 2-2 (Giurgiu 13-pen., Pena 84 / A. Chiţu 32, Nicoliţă 68), partida disputată marţi, în fieful Concordiei Chiajna, în etapa a 20-a a Ligii 1. Formaţia pregătită de Gheorghe Hagi a început slab jocul şi, după 13 minute, gazdele au deschis scorul în urma unei lovituri de pedeapsă acordată destul de uşor de către arbitrul Adrian Comănescu, în urma unei intervenţii a lui Aganovic asupra lui Purece. Giurgiu a executat de la punctul cu var şi, chiar dacă Rîmniceanu a ghicit colţul, a reuşit să înscrie. Golul nu i-a trezit pe constănţenii şi Concordia a continuat să preseze, dar nu şi-a creat ocazii de a marca. În schimb, la singura acţiune mai periculoasă, gruparea de pe litoral a restabilit egalitatea, A. Chiţu trimiţând în dreapta portarului din centrul careului, după o pasă venită de la Fl. Tănase. La reluare, oaspeţii au ieşit mai hotărâţi de la cabine şi au preluat controlul partidei. În plus, Hagi a făcut două schimbări inspirate, aruncându-i în teren pe Vl. Achim şi Nicoliţă. Primul a centrat perfect, iar Nicoliţă a reluat din cădere la colţul lung, aducându-şi echipa în avantaj. Mai mult, FC Viitorul a avut şansa de a încheia conturile, în min. 81, dar mingea trimisă de Benzar a fost deviată de Matache pe lângă poartă. În schimb, gazdele au profitat de o nesincronizare în defensiva constănţenilor şi Pena a împins mingea în plasă, pe lângă Rîmniceanu. Ultima mare ocazie le-a aparţinut elevilor lui Hagi, însă mingea trimisă de Nicoliţă din lovitură de colţ a lovit bara. Astfel, ca şi în urmă cu două etape, la Tg. Mureş, gruparea de pe litoral pierde două puncte importante pe final, dar are şanse din ce în ce mai mari să prindă un loc în play-off.

HAGI, MULŢUMIT DE REZULTAT

La final, Hagi s-a declarat mulţumit de rezultat, chiar dacă echipa sa a fost aproape de victorie. “Cred că este un rezultat echitabil. Noi am început prost, apoi am revenit, am avut şansa să ne distanţăm pe tabela de marcaj, dar nu am făcut-o şi am fost egalaţi. Până la urmă, este un punct obţinut în deplasare. Nu a fost ziua noastră, nu am făcut un meci foarte bun, însă mergem înainte. Jucăm din trei în trei zile şi nu este uşor. Acest lucru vine o dată cu experienţă, iar noi suntem o echipă în formare, cu jucători care abia acum se obişnuiesc cu performanţa. Sper ca până în iarnă să facem 42 sau 43 de puncte, cu care am fi calificaţi în play-off”, a spus Gheorghe Hagi. „Mai există şi meciuri mai puţin bune, iar gazdele au făcut un pressing agresiv şi nu ne-au lăsat să pasăm. De fiecare dată când conducem, ne retragem şi lăsăm adversarul să vină peste noi. Aşa s-a întâmplat şi la Tg. Mureş, când am fost egalaţi pe final. Suntem acolo sus şi ne gândim la lupta pentru titlu, dar mai întâi trebuie să ne calificăm şi matematic în play-off”, a adăugat mijlocaşul Ioan Filip. „Suntem supăraţi că am pierdut două puncte, însă ne bucurăm că nu am fost învinşi. Mergem la Timişoara unde sperăm să scoatem punct sau puncte. Important este să muncim mult, să rămânem la fel de modeşti, să câştigăm meci de meci şi vom vedea la final dacă vom reuşi să terminăm pe primul loc. Ar fi o bucurie imensă să câştigăm titlul”, a completat mijlocaşul Bănel Nicoliţă.

Au evoluat echipele - Concordia (antrenor Adrian Falub): Matache - Bărboianu, Mamele, Tincu, Bucurică - Giurgiu - Serediuc (82 Răducanu), Cristescu (73 M. Constantinescu), Purece, V. Lazăr - Dina (60 Pena); FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Mitrea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin (58 Vl. Achim), I. Filip, Aganovic - A. Chiţu, I. Hagi (53 Nicoliţă), Fl. Tănase (77 Ţîru). Cartonaşe galbene: Bucurică, Purece, V. Lazăr, Pena / Boli.

