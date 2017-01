FC Viitorul se menține pe podium

Victoria la limită obținută de FC Viitorul pe teren propriu, duminică seară, în confruntarea cu Astra Giurgiu, campioana en titre, a permis trupei lui Gheorghe Hagi să-și păstreze poziția pe podiumul Ligii 1, cu 20 de puncte, la egalitate cu CS Universitatea Craiova, dar cu un gol mai puțin marcat, 14-11 golaverajul, față de 15-11. Golul înscris de mijlocașul Răzvan Marin a adus formației constănțene al cincilea rezultat favorabil consecutiv, după 2-1 cu Concordia Chiajna, 2-1 cu FC Botoșani, 1-1 cu Dinamo București și 1-0 cu Pandurii Tg. Jiu. Această serie și succesul din confruntarea cu Astra l-au mulțumit pe managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, care a reușit duminică să-l învingă pentru prima oară pe Marius Șumudică în cele şase întâlniri directe ca antrenor.

„Am creat o strategie înainte de meci în care ne interesa doar rezultatul. Am jucat la rezultat, chiar dacă am suferit și poate că publicul nu a văzut fotbalul cu care l-am obișnuit. Eu cred că strategia a fost bună, sunt trei puncte extraordinare, a fost fantastic, un joc important. Noi știm să și atacăm, dar sunt anumite meciuri în care trebuie să vezi realitatea. O victorie mare, care ne dă încredere, curaj. Și anul trecut am avut o creștere, ca și cea de anul acesta. Vin acum meciurile de la Timișoara și cu CFR Cluj și vedem cum terminăm turul. Ne gândim la toate și încercăm să găsim soluții și să scoatem rezultate”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă desfășurată după partida Viitorul - Astra.

Liga 1 se întrerupe pentru a face loc partidelor din deplasare ale echipei naționale din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, din Rusia, cu Armenia (8 octombrie) și Kazahstan (11 octombrie). Din lotul lărgit selecționat de Christoph Daum fac parte și doi jucători de la Viitorul, Romario Benzar și Răzvan Marin. FC Viitorul va evolua în etapa a 12-a a Ligii 1 în deplasare, la Timișoara, cu ultima clasată, ACS Poli, meciul fiind programat luni, 17 octombrie, de la ora 18.00.

