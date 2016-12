FC Viitorul se pregătește să revină la Ovidiu

09:26:10 / 23 Aprilie 2015

totul e praf, cand ceva merge

II dam in cap, ii punem piedici, il gonim din oras. Asta-i romanul si mai ales constanteanul, din pacate. Speram in mentalitati mai sanatoase si mai putin primitive, in revigorarea sportului local si mai ales in sustinerea lor, tinem pumnii pentru HCM Constanta, CVM, CSU Neptun,poate in ceasul aln-lea se redreseaza si baschetul si se va reface si echipa de rugby, poate in ceasul al 15-lea cineva incepe sa inteleaga ce conteaza cu adevarat,