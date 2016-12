FC Viitorul și-a prezentat achizițiile din această iarnă

Clasată pe locul 2 la finalul primei părți a sezonului în Liga 1, FC Viitorul trage tare în pregătiri cu gândul la lupta pentru titlul de campioană. Gruparea de pe litoral a efectuat un prim cantonament în Croația, unde a câștigat turneul amical „Arena Cup”, iar miercuri după-amiază a plecat în Turcia pentru al doilea stagiu de pregătire al iernii. În privința lotului, formația constănțeană s-a întărit cu trei jucători, mijlocașul Herold Goulon (liber de contract), portarul Peterson Pecanha și atacantul Vlad Rusu (ambii de la Petrolul Ploiești), dar i-a cedat pe Bogdan Mirea (la Ascoli), Adnan Aganovic (la Omonia Nicosia) și Cristian Gavra (la Gaz Metan Mediaș).

„Sunt foarte mulțumit, din toate punctele de vedere, de perioada de pregătire din Croația. Am câștigat turneul amical, spiritul a fost același, ofensiv, cu gândul să marcăm multe goluri. Suntem în fața celui de-al doilea cantonament, în care avem două meciuri amicale împotriva unor echipe bune. Sunt mulțumit și de achiziții, pentru că vrem să aducem jucători care să dea un plus echipei, să crească valoarea și personalitatea, pe posturile unde era necesar să ne întărim, și să fie concurență. Perioada de transferuri încă este deschisă, dar noi nu avem bani de achiziții, așa că nu vorbim despre jucători aflați sub contract cu alte echipe. Am transferat trei jucători și împreună sperăm să fim mai puternici și să ne luptăm pentru a deveni campioni. Există o șansă și nimic nu este imposibil. Trebuie să ne uităm doar la noi, să ne vedem de obiectiv și nu să vedem ce fac ceilalți”, a spus managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, adăugând că niciun jucător de la FC Viitorul nu se va transfera la contracandidatele în lupta pentru titlu: „Tănase e prea scump pentru Steaua! Nu cred că mai putem oferi jucători în campionatul intern, pentru că ne batem să fim campioni și nu ne putem întări rivalele. Nici Steaua nu o să-mi dea mie!”.

Primele două achiziții, Pecanha și Rusu, s-au integrat deja în echipă, după pregătirea din Croația. „Am venit la FC Viitorul cu încrederea că pot face performanță. Este o echipă foarte bună, care joacă cel mai frumos fotbal din România, ofensiv. Orice echipă din play-off are șanse la titlul de campioană, dar ne vom bate meci de meci ca să terminăm pe primul loc la final”, a spus portarul brazilian. „Încerc să mă integrez cât mai repede și sper să facem o treabă cât mai bună. La Petrolul nu mi s-au dat prea multe șanse, dar îmi doresc să joc mai mult și să fac meciuri bune la FC Viitorul. Consider că avem șanse reale în lupta pentru titlu”, a adăugat Rusu.

AL DOILEA FRANCEZ LA VIITORUL

După Kevin Boli, gruparea de pe litoral a mai achiziționat un francez, Herold Goulon, un fotbalist în vârstă de 27 de ani care poate juca atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca fundaș central. Fost internațional de tineret, Goulon a evoluat ultima oară pentru Omonia Nicosia (Cipru), după ce a mai trecut pe la Le Mans (Franța), Middlesbrough FC, Blackburn Rovers și Doncaster Rovers (toate din Anglia) şi Zawisza Bydgoszcz (Polonia). „Mi-a plăcut proiectul, mai ales că se dorește câștigarea campionatului, iar eu nu am avut șansa de a câștiga trofee. Nu știam prea multe despre club, despre fotbalul românesc sau despre țară, dar am m-am uitat pe internet și am vorbit cu Boli. Însă am auzit de stațiunea Mamaia. Am văzut câteva meciuri ale Viitorului, iar felul în care joacă echipa și dorința de a face performanță m-au convins. Este o provocare pentru mine! La Middlesbrough nu am jucat, pentru că eram prea tânăr, nu am muncit de ajuns și nu eram la nivelul profesional necesar. Nu eram pregătit!”, a declarat Goulon. „Am luat un fotbalist cu experiență importantă, care poate evolua ca mijlocaș sau fundaș central, pe stilul nostru de joc, și care face foarte bine ambele faze”, a explicat Hagi.

CU 14 JUNIORI ÎN TURCIA

Din lotul care participă la cantonamentul din Antalya lipsesc Alexandru Buzbuchi, Romario Benzar, Robert Hodorogea, Dragoş Nedelcu şi Florin Tănase, aflați la naționala divizionară a României, dar fac parte 14 juniori. „Vrem să simtă pulsul, să stea cu noi și să vadă ce înseamnă performanța”, a spus Hagi. Cei 28 de jucători sunt: portari - Peterson Pecanha, Arpad Tordai (junior), Cosmin Dur-Bozoancă (junior); fundaşi - Kevin Boli, Tiberiu Căpuşă (junior), Bogdan Ţîru, Herold Goulon, Szabolcs Kilyen (junior), Bogdan Mitache, Cristian Ganea, Ciprian Perju, Virgil Ghiţă (junior), Tudor Băluţă (junior); mijlocaşi - Vlad Achim, Ioan Filip, Răzvan Marin, Carlo Casap (junior), Doru Dumitrescu (junior), Andreas Iani (junior), Alexandru Măţan (junior); atacanţi: Florin Cernat, Aurelian Chiţu, Andrei Ciobanu (junior), Florinel Coman (junior), Ianis Hagi (junior), Vlad Rusu, Bănel Nicoliţă, Denis Drăguş (junior).

