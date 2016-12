FC Viitorul ţinteşte victoria cu KAA Gent

Fotbalul constănţean trăieşte joi un moment istoric, primul meci în UEFA Europa League susţinut pe teren propriu de o formaţie de pe litoral. De ora 21.15 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul “Central” din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, FC Viitorul primeşte vizita belgienilor de la KAA Gent, în a doua manşă din al treilea tur preliminar. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi nu mai are şanse de calificare, după ce a cedat clar în tur, scor 0-5, dar constănţenii şi-au propus să facă un cadou frumos fanilor şi să obţină o victorie. “Rezultatul din tur a fost unul dur, chiar dacă suntem o echipă tânără, care participă pentru prima oară în cupele europene. Vine returul, acasă, şi ne dorim să facem un meci foarte bun, cu o prestaţie foarte bună, deşi vom face unele schimbări în echipă. Sper să avem orgoliu şi o reacţie foarte bună, deşi întâlnim o echipă mai experimentată şi puternică din toate punctele de vedere. Încercăm să facem un meci frumos, iar publicul care va veni la stadion să se bucure de acest joc. Intrăm pe teren pentru a obţine victoria. Vrem să câştigăm acest meci şi ar fi frumos dacă am reuşi, chiar dacă nu se mai pune problema calificării. Este mândria noastră, iar cei care intră trebuie să dea sută la sută. Primul obiectiv este să marcăm un gol. Prima repriză la Gent am jucat bine, de la egal la egal, am luat două goluri pe greşeli individuale. În repriza a doua au fost net superiori, din punct de vedere mental, ne-au dominat şi s-a văzut experienţa superioară. În retur, trebuie să facem 90 de minute măcar ca în prima repriză de la Gent şi să fim mai atenţi la fazele fixe”, a spus Hagi. Managerul tehnic al Viitorului se confruntă cu probleme de efectiv din cauza accidentărilor, astfel că va face mai multe schimbări în formula de start. “Ganea are o problemă la gleznă, Purece, căruia i s-a recomandat să stea trei-patruzile din cauza rănii de la cap, după meciul cu Steaua, Boli, care este mai bine după accidentare, dar vom vedea dacă va face parte din lot, şi Răzvan Marin, care a acuzat o stare de oboseală şi nu va începe titular”, a explicat Hagi.

Oficialii constănţeni speră ca tribunele să fie pline, mai ales că joacă împotriva unei echipe de top din Europa, iar preţul biletelor este unul foarte mic. În plus, se anunţă un meci frumos, între două formaţii care joacă ofensiv. “Fotbalul trebuie să fie o sărbătoare, mai ales când vorbim despre un meci internaţional. Sper să vină mulţi spectatori şi să se bucure de un meci frumos, împotriva unei echipe care a ajuns în optimile Ligii Campionilor în sezonul trecut”, a adăugat Hagi.

LĂUDAŢI DE BELGIENI

Delegaţia belgiană, care include, pe lângă jucători şi antrenori, membrii din conducerea clubului şi jurnalişti, s-a declarat încântată de baza sportivă construită de Hagi la Ovidiu. “Este un stadion cochet”, au spus jurnaliştii belgieni. În plus, antrenorul Hein Vanhaezebrouck a lăudat formaţia constănţeană pentru jocul din prima repriză a meciului din tur. “Este prima oară când vin în România, mi se pare foarte cald şi va trebui să ne adaptăm rapid, pentru că în Belgia era destul de răcoare şi ploua. În tur, Viitorul a jucat bine în prima repriză şi scorul de la pauză a fost exagerat. În repriza a doua am fost foarte eficienţi, iar la adversari s-a văzut lipsa de experienţă. Sunt jucători buni, tehnici, în linia de mijloc de la Viitorul. Chiar dacă am câştigat clar primul meci, nu voi folosi în retur echipa a doua. Vreau să câştigăm dacă se poate, pentru coeficientul UEFA al clubului şi al Belgiei. În mod normal, ţinând cont de scorul de la Gent, calificarea este jucată, dar, dacă se va întâmpla să ajungem într-o situaţia dificilă, nu vom fi deloc mândri. Dacă reuşim să marcăm, vom sta liniştiţi”, a declarat tehnicianul belgian. “Sperăm să nu se întâmple un miracol joi, chiar dacă întâlnim o echipă care joacă bine”, a adăugat mijlocaşul Thomas Matton.

