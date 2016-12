FC Viitorul țintește victoria la Chiajna

Aflată cu un pas în play-off, după seria de rezultate bune din retur, FC Viitorul are șansa de a se apropia și mai mult de îndeplinirea obiectivului stabilit pentru actualul sezon al Ligii 1, în cazul în care se va impune în fieful Concordiei Chiajna, în partida programată marți seară, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), în etapa a 20-a. Chiar dacă sunt cotați cu prima șansă grație poziției din clasament, constănțenii nu se consideră favoriți și sunt convinși că vor avea o misiune dificilă.

„Ne așteaptă o săptămână grea, cu două deplasări, împotriva unor echipe bune, care au în lot jucători cu experiență. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne păstrăm același spirit de luptă și dorința de victorie, să jucăm un fotbal bun și să ne batem pentru puncte. Dacă nu o să fim la înălțime, voi fi foarte supărat. Chiar dacă trecem printr-un moment bun, noi nu suntem favoriți, pentru că jucăm în deplasare. Trebuie să ne păstrăm echilibrul și ar fi o mare greșeală să gândim altfel”, a spus managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi. „Nu știu dacă suntem favoriți, dar sperăm să ne întoarcem acasă cu cele trei puncte. Trebuie să jucăm bine și să punem în aplicare ceea ce facem la antrenamente. Mai sunt patru etape programate în acest an, luăm meci cu meci și ne-am propus să terminăm cât mai sunt în clasament”, a adăugat mijlocașul Răzvan Marin. „Întâlnim un adversar care are nevoie de puncte, dar și noi ne dorim victoria și mergem cu gândul de a câștiga. Încă nu suntem calificați în play-off din punct de vedere matematic, chiar dacă ne-am distanțat un pic”, a completat fundașul Cristian Ganea.

SE JOACĂ PE GAZON SINTETIC

Partida de la Chiajna se dispută pe gazon sintetic, astfel că elevii lui Hagi s-au pregătit în ultimele două zile pe aceeași suprafață, pe terenul aflat în cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. „Nu contează terenul, trebuie să știi să joci pe orice suprafață de joc”, a explicat „Regele”. „Poate că gazdele au un mic avantaj pentru că se joacă pe sintetic, dar și noi ne-am pregătit pe aceeași suprafață și nu cred că vom avea probleme. În plus, mulți dintre colegii mei cunosc foarte bine arena, pentru că FC Viitorul a disputat la Chiajna meciurile de pe teren propriu din ultimele două sezoane”, a declarat Cristi Ganea.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Mitrea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip, Aganovic - Nicoliță, Fl. Tănase, A. Chițu.

