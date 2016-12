„FC Viitorul trăiește din vânzări de jucători!“

După ce directorul general al FC Viitorul, Cristian Bivolaru, a anunțat că Gheorghe Hagi este dispus să cedeze pachetul majoritar de acțiuni de la FC Viitorul, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile a explicat de ce a luat această decizie. “Ca orice societate, caut parteneri! Eu nu am jucat tenis, am jucat fotbal, iar la fotbal există echipă şi eu ştiu să lucrez în echipă. Eu nu mai fug după glorie, am avut-o ca jucător, nu contează dacă sunt acţionar majoritar sau minoritar. Viaţa mea e fotbalul, am făcut anumite lucruri pentru fotbal, pentru cei tineri, să-i sprijin, să le dau o şansă. Dacă vrei însă şi mai mult, trebuie să găseşti parteneri. Doar aşa poţi să fii mai puternic, singur nu, că nu am petrol în curte. Trăim din vânzarea de jucători, banii se duc, plătim salarii, avem peste 90 de angajaţi la club. Nu-i uşor să faci bugetul. Suntem aproape la zi cu plăţile şi încercăm să ne ţinem de cuvânt. Am comunicat conducerii că mi-aş dori acest lucru, să găsim parteneri, pentru că singur nu pot. Suntem la nivel mic, iar eu sunt obişnuit altfel. Dacă vor să mă mai ţină aici, trebuie să facem ceva. Vreau şi eu să mă bat cu cei mai buni, am şi eu ambiţiile şi aspiraţiile mele. Dacă nu, rămânem cu buget foarte mic la echipa mare şi cu buget mare la academie. Altfel, nu avem de unde. Trăim din vânzarea de jucători şi câteodată vin banii, câteodată nu”, a spus Hagi, care a şi glumit pe această temă: “Am dat acum din casă şi or să scadă preţurile jucătorilor că trebuie să vindem!”.

Managerul tehnic al grupării de pe litoral a recunoscut că se confruntă cu mari dificultăți în încercarea de a alcătui un buget de nivelul unei echipe care se luptă pentru un loc în cupele europene. „Lucrul cel mai important în România, despre care nu vorbeşte nimeni, este să faci un buget. Statul nu ne mai susţine şi nimeni nu discută despre cum alcătuieşti un buget. Nu avem investitori, oameni cu bani, multinaţionale care să vină lângă fotbal, să susţină sportul, care este o formă de educare a celor tineri. Totul se face cu bani. Înainte era statul, toată lumea era liniştită, erau academii şi echipe puternice. Acum nu avem stabilitate, totul este incert. Nu ştii cum să te mai descurci, să te ţii de cuvânt faţă de jucător, să fie liniştit, ca să poţi să-i ceri”, a declarat Hagi.

Citeșteși:

„Hagi este dispus să vândă din acţiunile de la FC Viitorul“

Benzar a semnat un nou contract cu FC Viitorul

Benzar, desemnat „omul meciului“ cu Muntenegru

Debut reușit pentru Benzar la naționala României

FC Viitorul s-a despărțit de Ioan Filip