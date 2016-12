FC Viitorul trăieşte periculos finalul sezonului

Un succes sâmbătă seară, în meciul cu Rapid Bucureşti, realizabil în condiţiile în care Viitorul a condus cu 1-0 şi a avut şi un jucător în plus până în min. 72, ar fi adus un final de sezon mult mai liniştit pentru echipa constănţeană. Din păcate, calculul de la pauză nu a fost acelaşi cu cel de la final, giuleştenii reuşind să întoarcă rezultatul şi să se impună în final cu 2-1. Accidentarea lui Benzar l-a forţat pe antrenorul Cătălin Anghel să mizeze în ultimele 45 de minute pe... experienţa lui Vasilică Cristocea, însă tocmai acesta avea să fie cel mai slab jucător de pe teren. Ajuns la aproape 33 de ani (îi va împlini în septembrie), Cristocea a părut mereu depăşit de ceea ce se întâmplă în jurul său, greşind decisiv şi la golul al doilea al Rapidului.

„Lazăr a fost suspendat, iar Herea (n.r - Claudiu) revenea după o accidentare, nu avea jocuri în picioare, în timp ce Cristocea ca şi ritm de joc era mai bine pregătit şi jucase şi la Iaşi”, a fost motivarea antrenorului Cătălin Anghel. Ca în multe alte partide, chiar dacă, per ansamblu, nu a fost inferioară adversarului, Viitorul a părăsit învinsă terenul de joc. „Fotbal putem să jucăm, încercăm să evoluăm de la egal la egal cu fiecare formaţie, dar avem la un moment dat nişte lucruri care se rup şi pierdem pe nişte greşeli individuale, pe o lipsă de atenţie. Jucătorii tineri pot face un meci de nota zece şi apoi altul de nota patru sau cinci. În afară de Steaua nu au fost echipe care să ne domine, în faţa cărora să simţi că nu ai nicio şansă”, consideră Anghel.

PROGRAMARE RIDICOLĂ. Site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal a anunţat că meciul dintre FC Viitorul Constanţa şi CFR Cluj, din etapa a 29-a a Ligii 1, este programat pentru... 5 mai, adică în ziua de Paşte! Oficialii echipei FC Viitorul Constanţa sunt nemulţumiţi şi consideră că acest lucru este o bătaie de joc la adresa celor două echipe şi a suporterilor. „Este o programare incoerentă. Nu înţeleg de ce suntem sacrificaţi. Nici ce ne-a dat Dumnezeu nu ne acordă. Să avem o zi liniştită de Ziua Învierii. Mai rău că şi cei implicaţi în organizare, jandarmi, pompieri, firma de pază şi ordine nu pot avea liber. Am cerut şi un punct de vedere al Jandarmeriei, pentru că ei au un program prelungit în noaptea de Înviere şi nu ştiu dacă au efective. Vom face demersuri pentru a juca în devans. Chiar şi dacă ne programează sâmbătă târziu, tot este mai bine, pentru că am merge de la stadion direct la Înviere. Nu-i deloc plăcut să nu poţi petrece în familie o sărbătoare sfântă la români. Pentru cei care au gura mare se găsesc soluţii. Televiziunea (n.r - Digi Sport) dă vina pe LPF, LPF dă vina pe televiziune şi este o bătaie de joc pentru echipe şi pentru spectatori. Nimeni nu renunţă la o zi în familie pentru a veni la un meci, indiferent cât de spectaculos este”, a declarat preşedintele FC Viitorul, Paul Peniu. Ofiţerul de presă al Grupării Mobile “Tomis” Constanţa, căpitan Codrin Popoiu, a precizat că unitatea pe care o reprezintă a luat deja în calcul disputarea acestei partide la 5 mai. „Avem efective să acoperim partida. Este un meci cu grad de risc mediu, efectivele vor fi mai reduse ca la un meci cu Steaua, Dinamo sau Rapid. Unitatea noastră are în permanenţă o rezervă de 30 de jandarmi la sediu, pregătiţi pentru situaţii imprevizibile”, a spus Popoiu.