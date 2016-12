FC Viitorul va aborda returul cu 18 actuali internaţionali!

FC Viitorul Constanţa va disputa primul meci oficial din acest an în deplasare, luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), în etapa a 20-a a Ligii 1 la fotbal, împotriva echipei aflate pe locul secund în clasament, Astra Giurgiu. Chiar dacă la începutul sezonului nu era creditată cu şanse la podium, Astra a avut, odată cu preluarea echipei de către antrenorul Valentin Sinescu, o a doua parte a turului foarte bună, lucru reflectat şi în clasament. „Sper să ne păstrăm echilibrul şi să ne ameliorăm jocul. Dorim să confirmăm turul bun pe care l-am avut şi atunci fiecare meci devine decisiv. Eu sper să avem tăria, împreună cu băieţii să adunăm la final punctele necesare clasării pe podium. Vreau să ocupăm la finalul campionatului un loc pe podium şi să jucăm în UEFA Europa League”, este ambiţia tehnicianului de la Astra. De partea cealaltă, Viitorul abordează a doua parte a sezonului cu aceleaşi ambiţii de a câştiga fiecare meci şi, deloc de neglijat, cu un lot în care 18 (!!!) dintre cei 29 de jucători sunt actuali internaţionali de seniori, tineret sau juniori. Şi ceilalţi unsprezece jucători din lot au fost convocaţi în trecut la loturile reprezentative. „Fiecare dintre cei care s-au aflat în lot în aceste cantonamente are şansa de a juca din primul minut la Giurgiu. Au şansa să demonstreze că au valoare. Va fi un meci greu la Giurgiu, cu echipa de pe locul al doilea. Ne aşteptăm la o replică foarte viguroasă, are un joc bun şi jucători de valoare. Trebuie să fim foarte bine organizaţi şi să jucăm ce ştim pentru că vom merge acolo să ne impunem jocul şi să încercăm să scoatem maxim din acest meci. Ne interesează foarte mult punctele”, a mărturisit antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel.

DOUĂ ABSENŢE. Faţă de turul campionatului, FC Viitorul a pierdut un singur jucător, Gabriel Iancu, însă pentru primul meci cu Astra Giurgiu va avea şi alte două absenţe datorate cartonaşelor. Astfel, fundaşul Ionuţ Puţanu şi mijlocaşul Alexandru Lazăr sunt suspendaţi pentru primul meci oficial din acest an. „Ne lipsesc doi jucători la acest meci. Iancu nu mai este la noi, dar avem un lot numeros, echilibrat şi sunt soluţii“, a mai declarat antrenorul Viitorului.