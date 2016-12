FC Viitorul va juca luni, la Ovidiu

Penultima etapă din play-off-ul Ligii 1 la fotbal poate stabili campioana României, Astra Giurgiu fiind la un pas de a-şi asigura matematic câştigarea titlului. În etapa a 9-a din play-off, FC Viitorul va evolua luni seară, de la ora 18.00, pe terenul Central al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în compania formaţiei ASA Tg. Mureş. Cele două echipe luptă pentru ocuparea locului 5 la finalul campionatului, fiind încă în căutarea primului succes din play-off. Formula probabilă de start a Viitorului: Buzbuchi - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - I. Filip, Dr. Nedelcu, De Lucas - A. Chiţu, Fl. Tănase, I. Hagi.

Programul partidelor din etapa a 9-a din play-off - duminică, ora 20.30: FC Steaua București - Pandurii Tg. Jiu; luni, ora 18.00: FC Viitorul - ASA Tg. Mureș, ora 20.30: Astra Giurgiu - Dinamo București.

Pentru meciul de duminică, dintre FCSB și Steaua, Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal i-a ridicat suspendarea antrenorului Edward Iordănescu, primită ca urmare a faptului că a dat indicații jucătorilor săi la partida cu Astra, deși avea interdicţie în acest sens.

Clasament play-off: 1. Astra 45p (golaveraj: 16-5), 2. FCSB 39p (13-6), 3. Pandurii 35p (9-6), 4. Dinamo 35p (7-8), 5. FC VIITORUL 25p (5-17), 6. ASA 22p (6-14).

Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce alte două formaţii vor merge în UEFA Europa League, exceptându-le pe Dinamo Bucureşti şi ASA Tg. Mureş, care nu au dreptul de a juca în cupele europene.

LUPTĂ STRÂNSĂ LA RETROGRADARE

Programul meciurilor din etapa a 9-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal - vineri, ora 20.00: FC Botoșani - FC Voluntari; sâmbătă, ora 17.00: CSMS Iași - Petrolul Ploiești, ora 19.30: CFR Cluj-Napoca - ACS Poli Timișoara; duminică, ora 18.00: CS Universitatea Craiova - Concordia Chiajna.

Clasament play-out: 1. Craiova 29p (golaveraj: 9-7), 2. Iaşi 29p (6-5), 3. CFR 27p (13-4), 4. Concordia 24p (11-6), 5. Botoşani 24p (13-13), 6. Voluntari 22p (7-11), 7. ACS Poli 19p (6-14), 8. Petrolul 12p (5-10).

Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

FINALA CUPEI ROMÂNIEI, PE ARENA NAȚIONALĂ

Finala Cupei României-Timișoreana, Dinamo București - CFR Cluj, se va disputa la 10 mai, de la ora 21.30, pe Arena Națională din București, a anunțat Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial. Este pentru a cincea oară consecutiv când finala acestei competiții va avea loc pe cel mai mare stadion al țării. Pentru a ajunge în ultimul act, Dinamo a trecut, în semifinale, în dublă manșă, de FC Steaua București (0-0 și 2-2), iar CFR Cluj a eliminat formația ASA Tg. Mureș (0-0 și 2-0). Dinamo a câștigat de 13 ori Cupa României, în timp ce clujenii s-au impus în trei finale. Iată care au fost finalele Cupei României disputate pe Arena Naţională - în 2012: Dinamo București - Rapid București 1-0; în 2013: Petrolul Ploiești - CFR Cluj 1-0; în 2014: Astra Giurgiu - Steaua București 0-0 (4-2 după executarea loviturilor de departajare); în 2015: Steaua București - U. Cluj 3-0.