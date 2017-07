FC Viitorul va lupta pentru primul trofeu al sezonului

Supercupa României la fotbal programează duminică seară, de la ora 21.00 (în direct la Sport.ro, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), la Botoșani, întâlnirea dintre formațiile FC Viitorul, campioana en titre, şi FC Voluntari, câștigătoarea Cupei României. Jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi vor să câștige primul trofeu al sezonului, iar după cantonamentul efectuat în Slovenia au revenit vineri în țară deciși să câștige partida de duminică. Fotbaliştii constănţeni au rămas la Bucureşti, de unde vor pleca sâmbătă seară, cu avionul, până la Suceava, urmând să-şi continue drumul cu autocarul până la Botoşani.

„Este un trofeu important pus în joc. Trebuie să îl câştigăm, pentru că ne-am pregătit foarte bine. Trofeele rămân în palmaresul unui jucător”, a declarat George Ţucudean.

„Este un lucru extraordinar, pentru că putem să câştigăm două trofee într-un timp aşa scurt. În cantonament am avut câteva teste importante, cu echipe foarte bune”, a spus şi Bogdan Ţîru.

Managerul tehnic Gheorghe Hagi a precizat că adversara din Supercupa României, FC Voluntari, este o echipă bună, iar duelul de duminică nu va fi unul uşor: „Aşteptăm această finală pe care şi noi şi ei vrem să o câştigăm. Voluntari este o echipă cu jucători de experienţă, o echipă bună. Între noi şi ei au ieşit totdeauna meciuri bune. Începe un an nou. Sper ca jucătorii mei să uite tot ce a fost anul trecut, să o luăm de la zero şi să uite tot ceea am făcut anul trecut. Modeşti, umili şi cu pedala sută la sută, pentru că în fotbal trebuie să ai ambiţie şi să ştii să o iei de la capăt, să fii motivat. În momentul de faţă tot grupul se gândeşte la meciul de la Voluntari”.

IANIS HAGI ŞI-A VIZITAT FOŞTII COECHIPIERI

Jucătorii Viitorului s-au antrenat vineri seară la Buftea, acolo unde vor susţine şi antrenamentul de sâmbătă, ultimul înaintea disputei cu FC Voluntari. iar la finalul ședinței de pregătire au primit vizita surpriză a lui Ianis Hagi. Fotbalistul Fiorentinei a ținut să-și viziteze foștii colegi înaintea Supercupei României. Duminică, Ianis Hagi va pleca în Italia pentru a se alătura lotului Fiorentinei pentru reluarea pregătirilor.

