FC Viitorul va participa în UEFA Youth League

Campioană pentru a patra oară consecutiv la juniori A (jucători sub 19 ani), FC Viitorul Constanța va evolua în următorul sezon al UEFA Youth League, Liga Campionilor organizată de forul european la nivelul echipelor de la această categorie de vârstă. FC Viitorul va juca pe terenul principal al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. În tentativa de a-i aduce în prim-plan pe cei mai talentaţi juniori ai Europei, UEFA a schimbat formatul competiției, astfel încât la startul întrecerii, pe lângă echipele de tineret ale campioanelor de seniori, să fie prezente şi campioanele la juniori A din cele mai bune 32 de ţări ale Europei, conform coeficientului UEFA. Ca şi până acum, se vor forma opt grupe de câte patru echipe (identice cu grupele echipelor de seniori care pătrund în grupele Ligii Campionilor). Câştigătoarele grupelor se vor califica direct în optimile UEFA Youth League, iar ocupantele locurilor secunde vor susţine baraj pentru accederea în optimi. În paralel cu cele opt grupe, cele 32 de campioane naţionale vor susţine două tururi eliminatorii (tur-retur) şi astfel vor rămâne opt echipe, care vor susține un meci de baraj împotriva celor opt echipe clasate pe locul secund în faza grupelor. Învingătoarele din aceste jocuri se vor califica în optimile de finală ale UEFA Youth League, fază a competiţiei în care vor întâlni cele opt câştigătoare de grupe.

„Este o surpriză plăcută și binemeritată pentru copiii noștri, care sunt campioni pentru al patrulea an consecutiv. A venit ca o încununare a muncii lor și posibilitatea de a merge într-o competiție în care puțini copii de vârsta lor au șansa de a juca. Cred că este o măsură bună luată de UEFA. Pentru a fi campion la această categorie de vârstă trebuie să fii cea mai bună echipă din țară de-a lungul sezonului”, a spus președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, Paul Peniu. „Este o surpriză frumoasă și o răsplată pentru munca noastră. Proiectul demarat în urmă cu cinci ani a început să dea roade. Este un succes pentru care am strâns rândurile și am muncit un an de zile. Este un vis realizat să joci sau să antrenezi în Liga Campionilor, o onoare și o experiență foarte plăcută”, a adăugat antrenorul Vasile Mănăilă.