FC Viitorul vrea punct sau puncte cu Petrolul

Învinsă în tur de Petrolul Ploieşti, scor 2-1, la capătul unui meci în care la fel de bine ar fi putut învinge, FC Viitorul speră ca sâmbătă, de la ora 19.00, în direct la Digi Sport 1, să repete jocul bun şi, de ce nu, să plece neînvinsă de pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti. Cu doar un singur punct deasupra liniei retrogradării, FC Viitorul s-ar mulţumi şi cu un punct, care s-ar putea dovedi decisiv la finalul campionatului. Chiar dacă în etapa a 28-a a Ligii 1 vor întâlni cea mai în formă echipă din ultima perioadă, constănţenii sunt convinşi că orice rezultat este posibil.

„Petrolul este o echipă care a arătat că joacă un fotbal bun, cu jucători de valoare foarte bună, un lot excelent. După Steaua, cred că ei şi Astra au cele mai bune loturi din Liga 1. Bineînţeles că sunt şi în formă, au demonstrat-o rezultatele, dar niciun meci nu seamănă cu altul. Avem încredere că putem scoate punct sau puncte la Ploieşti. Cu acest gând mergem. Avem nevoie de o organizare foarte bună, de un bloc funcţional bine pus la punct. Vom încerca să ne facem jocul, să ne creăm ocazii, pentru că dacă nu marchezi la Ploieşti este greu să plec pleci cu punct sau puncte”, spune antrenorul Cătălin Anghel. Misiunea “corsarilor” lui Cătălin Anghel va fi cu atât mai dificilă împotriva “lupilor galbeni”. „Ştim ce ne aşteaptă şi jucătorii sunt conştienţi de treaba aceasta. Sper ca în aceste momente, când echipa adversă are o astfel de galerie, jucătorii noştri să fie şi mai mobilizaţi, să poată trece peste o presiune care sigur va exista”, speră Anghel. Absenţa lui Mihai Bălaşa îl va readuce probabil în primul “11” pe Sebastian Mladen. „Este al doilea meci în faţa unor suporteri fanatici cum sunt cei ai Petrolului (n.r - primul a fost în Giuleşti) şi acest lucru trebuie să ne motiveze. Vor fi mulţi cei care ne vor privi. Au o echipă foarte bună, cu jucători de calitate, dar suntem încrezători, mergem să ne facem jocul şi să câştigăm puncte”, îşi doreşte fundaşul care a trecut în carieră şi pe la AS Roma. Tânărul Andrei Vaştag este de părere că partida este deschisă oricărui rezultat. „Trebuie să ne gândim doar la victorie. Va fi un meci deschis oricărui rezultat între două echipe care au arătat că ştiu să joace fotbal. Am demonstrat că putem învinge echipe foarte bune ale campionatului, în majoritatea meciurilor am condus şi am arătat că ştim să jucăm fotbal. Dintre echipele care au promovat, noi am fost mereu văzuţi bine”, a declarat mijlocaşul în vârstă de 19 ani al Viitorului.