FC Viitorul vrea să încheie anul pe primul loc în Liga 1

Terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” va găzdui luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Loook TV), confruntarea dintre FC Viitorul și FC Botoșani, din etapa a 21-a a Ligii 1 la fotbal. Un meci cu o miză extrem de importantă pentru formația pregătită de Gheorghe Hagi, ajunsă în postura de a încheia acest an pe prima poziție în ierarhia Ligii 1 în cazul unui succes în partida de luni.

„Sperăm să luăm cele trei puncte. Un meci dificil, cu o echipă puternică, agresivă. Totdeauna am avut meciuri grele cu ei. Sunt buni, dar sperăm să o facem foarte bine și să terminăm așa cum trebuie. Eu îmi doresc o victorie, să fim concentrați și să facem un meci foarte bun. Va fi foarte greu, pentru că au un antrenor bun, sunt o echipă bună, dar au și ei minusuri și trebuie să profităm și să fim mai buni decât ei”, a declarat managerul tehnic al Viitorului.

Jucătorii Viitorului abordează duelul cu un moral ridicat după ce s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României, iar o victorie și primul loc în clasament ar fi cadoul perfect pentru acest final de an.

Formula probabilă de start a Viitorului: Buzbuchi - Hodorogea, Țîru, Boli, Cr. Ganea - Benzar (cpt.), R. Marin, Purece - A. Chițu, Nimely, Fl. Coman.

Duminică sunt programate meciurile ASA Tg. Mureș - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.00, în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus) și CSM Poli Iași - Dinamo București (ora 20.30, în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), iar luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), va avea loc și întâlnirea Gaz Metan Mediaș - Astra Giurgiu.

Clasament: 1. FC Steaua 40p (golaveraj: 27-16), 2. FC VIITORUL 39p (26-18), 3. Gaz Metan 37p (33-20), 4. Craiova 37p (28-21), 5. Dinamo 32p (32-25), 6. CFR 30p (34-20), 7. Astra 26p (20-25), 8. Botoşani 25p (24-22), 9. Voluntari 25p (27-29), 10. Pandurii 24p (22-29), 11. Iaşi 22p (19-22), 12. Concordia 17p (11-26), 13. ASA 9p (16-33), 14. ACS Poli 8p (21-34). CFR şi ASA sunt penalizate cu câte şase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.