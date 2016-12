FC Viitorul vrea să plece neînvinsă din Moldova

FC Viitorul Constanţa va întâlni, astăzi, de la ora 19.30 (în direct la Dolce Sport 1), în deplasare, pe FC Vaslui, în etapa a 24-a a Ligii 1 la fotbal. O partidă în care gazdele pornesc cu prima şansă, dar evoluţiile sub aşteptări din ultima perioadă oferă Viitorului speranţe la cel puţin un punct. Nici echipa constănţeană nu traversează o perioadă fastă, dar Dică şi compania au reuşit mai mereu rezultate foarte bune cu echipele din prima jumătate a clasamentului.

„Îmi doresc să repetăm cel puţin acelaşi joc şi acelaşi rezultat din tur (n.r - 2-2) şi, de ce nu, să câştigăm la Vaslui. Cred că ne convine acest gen de echipe, care joacă fotbal, cu jucători foarte buni, care nu se apără. Echipa este principala forţă a noastră. Nu am putea ieşi unul sau altul în evidenţă, doar echipa. Avem mare nevoie de puncte şi vrem cel puţin un egal”, a declarat portarul Andrei Vâtcă. Antrenorul Cătălin Anghel este de părere că Vasluiul are mulţi jucători care pot face diferenţa: „Avem nevoie de puncte, trebuie să fim pragmatici şi să facem un rezultat bun, să câştigăm, dar nu m-ar nemulţumi nici un egal. Trebuie să fim foarte bine organizaţi pentru că deşi Vasluiul nu este într-o formă foarte bună, are jucători care pot face diferenţa şi trebuie să fim foarte compacţi. Trebuie să demonstrăm că această perioadă a fost un accident şi cred că jucătorii se mobilizează mai bine cu aceste echipe mai mari ale campionatului nostru”. De partea cealaltă, Viorel Hizo se aşteaptă la o replică viguroasă a constănţenilor, mărturisind că a urmărit atent evoluţia Viitorului în ultima perioadă. „Un meci greu cu Viitorul, care creşte de la etapă la etapă ca joc. Şi ei sunt în situaţia noastră şi nu au reuşit să mai câştige multe puncte în acest retur. Este echipa care se află în primele trei locuri la recuperări în terenul advers, câştigă multe dueluri directe, deci nu va fi uşor. Am pierdut unii jucători faţă de turul campionatului şi este o problemă pentru noi”, a spus Hizo. Viitorul se confruntă cu o singură problemă de lot, Benzar fiind suspendat.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Vâtcă - Bălaşa, Larie, Bejan, Toşca - Lazăr, Vaştag - Cârstocea, N. Dică, A. Chiţu - Alibec.