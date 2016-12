FC Viitorul vrea toate punctele cu Severin

Luni, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport 1, FC Viitorul Constanţa va întâlni, în deplasare, pe CS Turnu Severin, în ultima etapă a turului Ligii 1 la fotbal. Un meci în care poziţiile din clasament oferă Viitorului prima şansă, dar mehedinţenii au dovedit în acest sezon, chiar dacă ocupă în acest moment ultimul loc, că sunt o nucă tare pentru orice formaţie. În plus, cele doar opt puncte adunate în clasament obligă formaţia lui Nicolo Napoli să evolueze cu sabia lui Damocles deasupra capului meci de meci. Dacă pentru gazde orice eşec le apropie şi mai mult de liga secundă, pentru Viitorul orice victorie poate aduce o iarnă mult mai liniştită.

„Ne interesează doar victoria. Vrem să adunăm cât mai multe puncte şi dacă vom câştiga, atunci va fi perfect. Noi mereu abordăm toate partidele la victorie. Dacă îţi propui puţin, nu pleci cu nimic. Uneori reuşim să câştigăm, alteori nu. Important este să avem această mentalitate de învingători. Severinul este o echipă puternică, deşi nu a adunat multe puncte. O echipă organizată, care aleargă mult şi pierde greu. Are şi jucători foarte buni şi un antrenor care ştie să-i pună în teren. Nu va fi un examen uşor. Severinul îşi va dori foarte mult cele trei puncte”, a declarat antrenorul Cătălin Anghel în cadrul unei conferinţe de presă. Nici pentru acest meci tehnicianul Viitorului nu se confruntă cu probleme deosebite de lot. În plus, absent în ultimele partide din cauza unei accidentări, Sebastian Mladen este refăcut şi ar putea reveni pe banda dreaptă. „Ne aşteaptă un meci dificil, împotriva unei echipe care are jucători ce pot face diferenţa. Sper să luăm însă cele trei puncte. Nu ştiu dacă pornim cu prima şansă, ne dorim doar să ne facem jocul şi la final să ne bucurăm. Dacă ne gândim bine, majoritatea jocurilor au fost în deplasare, dar poate că pe teren străin ne concentrăm mai bine şi de aceea reuşim să câştigăm puncte“, a precizat şi Mladen. Delegaţia constănţeană va pleca sâmbătă dimineaţă spre Turnu Severin.