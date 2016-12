FC Voluntari, în căutarea primei victorii

Etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal începe azi, cu meciurile de la București și Drobeta Turnu Severin, în care echipele gazdă, FC Voluntari și Pandurii Tg. Jiu, vor să se impună în duelurile cu ACS Poli Timișoara și ASA Tg. Mureş.

Programul partidelor - vineri: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara (ora 18.30), Pandurii Tg. Jiu - ASA Tg. Mureş (ora 21.00); sâmbătă: CSMS Iaşi - FC Viitorul (ora 18.30), CFR Cluj - Astra Giurgiu (ora 21.00); duminică: Petrolul Ploieşti - CS U. Craiova (ora 18.30), FC Botoşani - Dinamo București (ora 21.00); luni: FC Steaua București - Concordia Chiajna (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport.

Clasament: 1. Astra 20p (golaveraj: 20-15), 2. FC VIITORUL 19p (20-10), 3. ASA 17p (11-5), 4. Dinamo 17p (11-6), 5. FC Steaua 16p (9-6), 6. Pandurii 16p (12-11), 7. CFR* 12p (15-9), 8. Craiova 12p (10-9), 9. Poli 11p (6-12), 10. Iași 11p (6-13), 11. Concordia 9p (10-13), 12. Botoșani 7p (6-12), 13. Voluntari 4p (6-17), 14. Petrolul* 2p (7-11). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.