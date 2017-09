FCSB nu a putut trece de CSM Poli Iaşi

Etapa a 5-a a Ligii 1 la fotbal a continuat miercuri, cu partidele de la Giurgiu, Ploieşti şi Bucureşti. Dacă Astra şi Craiova au obţinut victoriile dorite, FCSB a călcat greşit pe teren propriu, terminând la egalitate cu CSM Poli Iaşi.

Rezultatele din etapa a 5-a - marţi, 7 august: FC Botoșani - ACS Poli Timișoara 1-0 (L. Fulop 29), FC VIITORUL - FC Voluntari 0-0; miercuri, 9 august: Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 1-0 (Al. Ioniţă II 21), Juventus București - CS U. Craiova 0-1 (Gustavo 45), FCSB - CSM Poli Iași 1-1 (Gnohere 56-pen. / Platini 9).

Programul partidelor de joi, 10 august - ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - Sepsi Sf. Gheorghe, ora 21.00: CFR Cluj - Dinamo București. Întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Botoșani 13p (golaveraj: 11-3), 2. FCSB 11p (7-4), 3. CFR Cluj 10p (8-1), 4. Astra Giurgiu 10p (7-4), 5. Dinamo București 9p (7-2), 6. CS U. Craiova 9p (6-3), 7. ACS Poli Timişoara 6p (3-6), 8. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (4-7), 9. FC Voluntari 5p (5-6), 10. CSM Poli Iași 5p (2-5), 11. FC Viitorul 4p (3-4), 12. Concordia Chiajna 1p (2-6), 13. Juventus București 1p (2-8), 14. Gaz Metan Mediaș 1p (1-9).

