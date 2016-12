FCSB, ținută în șah de Poli Iași

Miercuri seară, pe Arena Națională din București, s-a disputat întâlnirea dintre formațiile FC Steaua București și CSM Poli Iași, restanță din prima etapă a Ligii 1 la fotbal. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1 (Vîlceanu 20 / Bole 42), steliștii ratând șansa de a se distanța la patru puncte în fruntea clasamentului. Steaua a jucat cu un om mai puțin în repriza a doua, după ce Onțel a văzut cartonașul roșu în minutul 57.

Clasament: 1. FC Steaua 14p (golaveraj: 9-3), 2. Dinamo 12p (11-5), 3. CS U. Craiova 12p (11-8), 4. Botoşani 10p (14-9), 5. Iași 9p (7-4), 6. Pandurii 9p (6-4), 7. Voluntari 8p (10-7), 8. Gaz Metan 8p (6-7), 9. FC VIITORUL 7p (7-8), 10. Concordia 7p (2-7), 11. Astra 5p (7-13), 12. CFR 3p (10-6), 13. ASA -6p (5-15), 14. ACS Poli -10p (7-16). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Campionatul este întrerupt, deoarece naționala României va susține duminică, 4 septembrie, de la ora 21.45, la Cluj-Napoca, întâlnirea cu Muntenegru, din preliminariile Campionatului Mondial din 2018. Etapa a 7-a se va desfășura la sfârșitul săptămânii viitoare, după următorul program - vineri, 9 septembrie, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș - Pandurii Tg. Jiu; sâmbătă, 10 septembrie, ora 17.30: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara, ora 20.30: CFR Cluj - CS Universitatea Craiova; duminică, 11 septembrie, ora 18.00: CSM Poli Iași - FC Botoșani, ora 20.30: FC Steaua București - Astra Giurgiu; luni, 12 septembrie, ora 18.00: FC VIITORUL - Concordia Chiajna, ora 20.30: ASA Tg. Mureș - FC Dinamo București. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

ATACANTUL VLAD RUSU A PLECAT DE LA FC VIITORUL

FC Viitorul şi Vlad Rusu au ajuns la un acord pentru încetarea pe cale amiabilă a contractului, a anunțat clubul constănțean pe site-ul oficial. Vlad Rusu nu a evoluat în niciun meci din actualul sezon pentru formaţia constănţeană, fiind inclus o singură dată în lotul de 18 în Liga 1. În schimb, Vlad Rusu a evoluat o dată pentru echipa a doua a Viitorului, în meciul din Cupa României cu Sportul Chişcani, scor 6-2, partidă în care a înscris un gol.