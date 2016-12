Febră aftoasă în satul Nuntaşi!

În premieră la Constanţa, începând de ieri şi până miercuri, se desfăşoară, la Hotelul Flora din staţiunea Mamaia, cel de-al doilea exerciţiu privind combaterea febrei aftoase (boală infecto-contagioasă înalt patogenă, care afectează biongulate, cum sunt vitele, oile, porcii şi caprele) care a fost organizat în ţara noastră, primul fiind în 2009, la Suceava. Veterinarii au explicat că boala se poate răspândi prin contact direct sau indirect cu animale bolnave, dar şi prin mişcări necontrolate de persoane, animale, vehicule sau alte obiecte contaminate cu virus. Ea poate fi răspândită şi pe calea aerului.

La malul Mării Negre sunt reuniţi specialişti din toată ţara, tocmai pentru a pune la punct un plan de acţiune în caz de depistare a bolii şi de acţionare rapidă. „Febra aftoasă este boala cea mai reprezentativă sub aspectul impactului economic dintre toate bolile infecto-contagioase. Specificul care rezidă în amplasarea judeţului Constanţa generează un risc de permeabilitate sporit. Suntem unici în România, avem în regim funcţional vamal toate tipurile de frontieră”, a declarat directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa, dr. Geronimo Brănescu. În opinia sa, şi în contextul în care „presiunea bolii este la frontiera noastră, respectiv Bulgaria, acolo unde în urmă cu doi ani au fost semnale de boală, acest exerciţiu prezintă o importanţă în plus pentru Constanţa, sub toate aceste aspecte”. Directorul executiv al DSVSA Constanţa a subliniat, nu în ultimul rând, că exerciţiul este foarte important pentru a putea preveni intrarea bolii cu impact economic dezastruos asupra economiei. La rândul său, coordonatorul naţional al exerciţiului de simulare, totodată consilier în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, medic veterinar Maria Mihăiţă, a declarat că viteza de reacţie în cazul unor boli, aşa cum este febra aftoasă, este esenţială. Exerciţiul de la Constanţa cuprinde rememorarea teoretică a noţiunilor despre febră aftoasă şi combaterea bolii, dar şi organizarea unor grupuri de lucru pe o temă dată în care să fie pusă la încercare agilitatea participanţilor de a lua decizii, şi a unui exerciţiu de stimulare profesională în teren, în satul Nuntaşi, comuna Istria. Veterinarii vor fi în alertă maximă. Ei trebuie să reacţioneze potrivit normelor europene, astfel încât boala să fie „eliminată” şi îndepărtat orice pericol. „Acţiunea este organizată în contextul Directivei Europene pentru controlul febrei aftoase 85/2003, care prevede organizarea în decurs de cinci ani a cel puţin două exerciţii de simulare practice, în teren. De asemenea, această acţiunea face parte din planul de activităţi al Comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă pentru pregătirea dezastrelor pe 2013”, a declarat dr. Mihăiţă. Prima zi a fost destinată teoriei, dar şi exerciţiilor practice. „Participanţii vor primi teme date, de exemplu să stabilească modul cum se va interveni în focar, cum se va face uciderea, cum se va transmite un comunicat pentru presă, care va fi modul cum se va face dezinfecţia”, a adăugat medicul veterinar, care a precizat că se încearcă o pregătire riguroasă pentru a face faţă situaţiilor. La deschiderea exerciţiului a participat şi subprefectul Radu Volcinschi, care a subliniat, în prezentarea sa, rolul DSVSA Constanţa, prin corpul de specialişti, la gestionarea activităţilor sanitar veterinare.