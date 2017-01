Federaţia femeilor din Shanghai, în vizită la Constanţa

OPORTUNITĂŢI Între localităţi din Republica Chineză şi România se stabilesc tot mai multe relaţii de prietenie. Jiao Yang, din funcţia sa de preşedinte al Federaţiei Femeilor din Shanghai, a condus, ieri, delegaţia femeilor din oraşul chinezesc, sosite la Constanţa în urma invitaţiei înaintate de Organizaţia femeilor din PSD. Primarul comunei Cumpăna, preşedinte al organizaţiei judeţene Constanţa a femeilor din PSD, Mariana Gâju, a primit delegaţia ajunsă la malul mării şi a explicat că vizita chinezilor se axează pe două paliere: unul politic (colaborarea dintre femeile celor două partide din China şi România) şi unul economic. Primul popas în judeţul Constanţa a fost făcut la Prefectură, unde delegaţia a fost întâmpinată de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristian Darie, de viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău şi de subprefectul Aidun Curt-Mola. Darie le-a spus reprezentantelor din China că la Constanţa vor găsi întotdeauna prieteni şi oportunităţi de a investi. „Sunt conştient că pământurile de aici, deosebit de roditoare, vor reprezenta un motiv de a investi în judeţul nostru“, a mai spus Darie.

INVESTIŢII CHINEZEŞTI La rândul său, Făgădău le-a spus celor prezenţi că indiferent de faptul că noi încă nu ştim câţi suntem în România, suntem extrem de primitori şi le-a lansat invitaţia de a reveni oricând la Constanţa. „Dacă e ceva greşit în relaţia dintre China şi România este vina Bucureştiului, iar dacă e ceva bun se datorează relaţiilor foarte bune care există în teritoriu între reprezentanţii celor două state“, a declarat Făgădău. Delegaţia chineză a ajuns apoi la Cumpăna, unde primarul Mariana Gâju a stabilit o întâlnire între locuitori şi femeile chineze. „După un an de la vizita noastră în China, anul acesta vom perfecta şi vom continua să punem bazele unei viitoare înfrăţiri între Cumpăna şi oraşul Langxia. Ne-am dori ca investitori din China să vină la Cumpăna şi, cu ajutorul lor, să amenajăm aici un mare parc legumicol“, a declarat Gâju, care a adăugat că şi-ar dori ca la Cumpăna să amenajeze şi un parc floral, pentru ca românii să nu mai importe flori din alte state, ci să le producă aici. „În felul acesta am oferi locuri de muncă, am dezvolta comuna şi totodată am aduce mai mulţi bani la bugetul local“, a mai spus Gâju.