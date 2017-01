Federația Română de Fotbal a deturnat banii primiți de la FIFA și UEFA!

Săptămâna aceasta, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a demarat o investigație privind costurile de construcţie a bazei de pregătire a Federației Române de Fotbal (FRF), de la Buftea. Conform procurorilor, FRF a umflat preţul total al investiţiei, de 3,5 milioane de euro. Baza a fost ridicată de federaţie între 2009 şi 2011, în mandatul lui Mircea Sandu, cu bani din diverse proiecte de la FIFA şi UEFA. Spre exemplu, UEFA a alocat 2,5 milioane de euro din costul total, prin proiectul Hattrick. La inaugurarea bazei a participat şi preşedintele FIFA, Sepp Blatter.

Anchetatorii au probe că, în perioada 2010-2012, s-a constituit un grup infracţional organizat prin care s-a urmărit însuşirea sumei de peste un milion de dolari provenite din finanţarea FRF de către FIFA. Banii ar fi fost băgaţi într-un „proces de reciclare”, fiind transferaţi succesiv prin conturile mai multor persoane şi firme. Faptele vizate în anchetă sunt de spălare de bani şi delapidare.

Sumele de construcţie şi de proiectare sunt considerate ca nejustificat de mari de către procurorii DIICOT. Doar hotelul din interiorul bazei a costat 2,4 milioane de euro, iar costurile de proiectare s-au ridicat la suma uriaşă de 600.000 de euro. Procurorii consideră că o firmă de proiectare din Occident poate realiza un proiect similar cu o sumă de 20 ori mai mică! De asemenea, anchetatorii susţin că terenurile artificiale din interiorul bazei au avut un cost nejustificat. Unul dintre terenuri a costat 500.000 de euro plus TVA, în condiţiile în care preţul pieţei este de maximum 250.000 de euro. Preţul de construcţie la gazonul sintetic a fost de 64,5 euro pe metru pătrat, în condiţiile în care cel mai scump gazon era de 25 de euro pe metru pătrat.

Construcţia bazei a fost încredinţată firmei SC Baran România SRL, o societate din Israel reprezentată legal de Sharon Zaid Hanan. Oferta firmei a sosit cu doar patru zile înainte de semnarea contractului... Oficialii FRF au susţinut ulterior că, după inaugurare, baza a fost administrată în mod oficial de Mircea Sandu. Fostul preşedinte al FRF, în perioada în care DIICOT susţine că a fost delapidată suma de un milion de euro, nu a fost deocamdată citat de procurori.

„Banii nu pot să dispară din Federaţie în niciun caz. Banii erau pentru diverse proiecte - fotbal feminin, arbitri, juniori. E foarte greu să faci ceva în afară de ce e stipulat acolo, pentru că trebuie să dai raportul. Nu se alocă bani oricum, nu se pot cheltui bani oricum. Pentru mine e surprinzător că a apărut acest caz. Nu am absolut nicio emoţie! Bilanţurile noastre financiare sunt depuse la Ministerul de Finanţe. Din punctul meu de vedere nu există această cauză”, a declarat Mircea Sandu.

În schimb, doi foști membri în Comitetul Executiv din acea perioadă, Patriţiu Abrudan (fost arbitru și fost vicepreşedinte al FRF) şi Iuliu Mureşan (preşedintele clubului CFR Cluj), au fost citaţi ca martori la DIICOT în acest dosar și au dat marți declarații la sediul din București al Direcției.

„În conturile mele și ale CFR sigur nu au ajuns bani. Sunt străin de această cauză. Am fost în Comitetul Executiv până în ianuarie 2010, deci faptele respective nu s-au întâmplat în mandatul meu”, a declarat Iuliu Mureșan. „Procurorul vrea să se convingă de anumite chestiuni ale gestionării federaţiei şi sigur că eu, în calitatea mea, am fost chemat ca martor. Va trebui să răspund pentru perioada în care am avut mandat în Comitetul Executiv, respectiv 2005-2009”, a precizat Patriţiu Abrudan. Tot marţi, la DIICOT urma să ajungă şi Cornel Şfaiţer, preşedintele clubului FC Botoşani, citat în calitate de martor. De asemenea, mai mulţi oameni din lumea fotbalului vor fi citaţi în această săptămână pentru a fi audiaţi de procurorii DIICOT.